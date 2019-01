Schokkend; mannen vallen daklozen aan en filmen het resultaat voor sociale media

Er is een video opgedoken op Instagram die heel wat controverse uitlokt. Op de beelden is te zien hoe een paar vrienden dakloze mensen te lijf gaan. De ene keer met een brandblusapparaat, de andere keer met een gitaar. Dokter James Brown van Helping Homeless is naar eigen zeggen gedegouteerd door het gedrag. “Ik kan mij niet voorstellen dat iemand nog maar kan dénken dat dit soort situaties door de beugel kunnen.”