Dries Van Langenhove officieel nog altijd in raad van bestuur UGent

Gent - Ondanks zijn schorsing blijft de extreemrechtse Dries Van ­Langenhove offi­cieel lid van de nieuwe raad van bestuur van de Universiteit Gent.

Neen, hij staat niet op de foto die rector Rik Van de Walle maandag via sociale media verspreidde, maar officieel heeft Dries Van Langenhove wel nog altijd een zitje in de raad van bestuur. Dat staat op de website van de Universiteit Gent.

Foto: pn

De oprichter van de extreemrechtse jongerenbeweging Schild & Vrienden was in september geschorst als student en bestuurslid nadat een VRT-reportage had aangetoond dat in een besloten chatgroep racistische en seksistische afbeeldingen werden verspreid. Van de Walle ontzegde hem de toegang tot alle gebouwen. Later werd die beslissing teruggeschroefd. Sindsdien mag hij de bibliotheek van de UGent wekelijks enkele uren gebruiken voor zijn scriptie.

Wachten op tuchtcommissie

“Van Langenhove is officieel nog altijd vertegenwoordiger in de raad van bestuur”, zegt woordvoerster Tine Dezeure. “Maar door een tijdelijke ordemaatregel mag hij de UGent-gebouwen niet betreden en kan hij dus ook niet zetelen. We wachten een uitspraak van de tuchtcommissie af. Intussen blijft zijn zitje leeg omdat zijn plaatsvervanger (ook van Schild & Vrienden, nvdr.) zich heeft teruggetrokken.”

Van Langenhove trekt in mei de lijst voor Vlaams Belang in Vlaams-Brabant. Hij werd in 2018 door 2.703 studenten verkozen tot de raad van bestuur. Dat was het op een na hoogste aantal stem­men.