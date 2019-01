Voormalig goudsmid krijgt rake klappen bij overval in zijn huis: “Hier is nochtans niets te vinden, vroeger niet en nu niet”

Goudsmid op rust Marc Weyns (62), die vroeger een winkel in Beveren had, is zondagnacht het slachtoffer geworden van een gewelddadige home invasion. Drie onbekenden drongen zijn huis binnen en takelden hem stevig toe. De daders vluchtten weg met een kleine buit. “Hier is niets meer te vinden”, zegt het slachtoffer.

Hij voelde zich zondagavond een beetje ‘doef’, vertelt de 62-jarige Marc Weyns een dag na de overval in zijn woning. “Ik was in slaap gevallen in de zetel nadat ik de hond had buitengelaten ...