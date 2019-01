Treinverkeer verstoord na persoonsaanrijding in station Sint-Niklaas

Sint-Niklaas - Het treinverkeer tussen Antwerpen-Berchem en Sint-Niklaas is maandagavond onderbroken na een persoonsaanrijding in het station van Sint-Niklaas. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel.

Rond 20u30 reed een goederentrein die op weg was naar Antwerpen een persoon aan het station van Sint-Niklaas aan, laat Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken weten. “Hierdoor is het treinverkeer tussen Antwerpen-Berchem en Sint-Niklaas versperd”, klinkt het.

De NMBS legt vervangbussen in tussen Antwerpen-Berchem en Lokeren en tussen Sint-Niklaas en Temse. In de mate van het mogelijke worden treinen ook omgeleid via Mechelen en Dendermonde.

Infrabel hoopt dat er snel een spoor kan vrijkomen in het station. Hierdoor zou er dan opnieuw beperkt rechtstreeks treinverkeer mogelijk kunnen zijn tussen Antwerpen en Gent, meldt Baeken rond 21.30 uur.