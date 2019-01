Erdogan et Trump bespreken inrichting van veiligheidszone in Syrië

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan en zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump hebben tijdens een telefoongesprek maandagavond gesproken over de inrichting van een “veiligheidszone, gezuiverd van terrorisme” in het noorden van Syrië. Dat heeft het Turkse presidentschap laten weten. Meer details werden niet gegeven.

Het telefoongesprek komt er op een moment dat de spanningen tussen Turkije en de VS weer oplopen. Die hebben te maken met het lot van de Syrisch-Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG). Ankara beschouwt die Koerdische troepen als “terroristisch”, Washington steunt de YPG in hun strijd tegen de terreurbeweging Islamitische Staat (IS).

Turkije wil een offensief lanceren tegen de YPG, de VS willen hun manschappen terugtrekken uit Syrië, maar gaan dat niet doen zonder dat er garanties zijn voor hun bondgenoot in de strijd tegen IS. Trump beklemtoonde in het gesprek het belang voor de VS dat “Turkije de Koerden niet slecht behandelt”, aldus het Witte Huis in een mededeling.

Trump sprak zondag in een tweet al over een “veiligheidszone” van 30 kilometer in Syrië. Volgens zijn minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zou het om een zone gaan langs de Turkse grens, om zowel de Koerdische milities als Turkije te beschermen. De Turkse buitenlandminister Mevlüt Cavusoglu zei maandag dat zijn land “niet tegen” een dergelijk plan is.

Trump had zondag op Twitter de Turken gewaarschuwd voor een “economische vernietiging” als ze de Koerdische troepen in het noorden van Syrië zouden aanvallen.

