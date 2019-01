“Papa, je mag thuisblijven voor je kind”: amper 1 op 3 mannen neemt ouderschapsverlof

Minister van Gelijke Kansen Kris Peeters (CD&V) wil dat meer mannen hun ouderschapsverlof opnemen. Met de campagne ­‘Ouderschapsverlof zoekt vaders’ wil hij de ­onwetendheid wegwerken en aantonen dat het een recht is als man thuis te blijven om voor je ­kinderen te zorgen. “Het zorgt bovendien voor een meer evenwichtige taakverdeling tussen vrouwen en mannen bij de ­opvoeding.”

In 2017 maakten 69.260 ouders gebruik van ouderschapsverlof. Een verdrievoudiging tegenover 15 jaar geleden, maar slechts een derde van hen is een man. En dat is te weinig. Uit een studie van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen blijkt nochtans dat steeds meer vaders meer bij hun kinderen zouden willen zijn.

Maar het Instituut ziet nog enkele drempels om mannen meer gebruik te doen maken van de 4 maanden waar zij recht op hebben tot hun zoon of dochter 12 jaar is. “Meer dan 9 op de 10 nemen wel verlof na de geboorte, maar over dat ouderschapsverlof heerst nog veel onwetendheid. Mensen geraken niet uit aan de complexiteit van de systemen met elk hun eigen voorwaarden en verschillende vergoedingen”, zegt adjunct-directeur Liesbet Stevens. “Vaders willen ook meer flexibiliteit. Ze willen hun 4 maanden in kleine stukjes opnemen. Door 1 op 5 dagen niet te werken, of door wekelijks een halve dag thuis te blijven. Maar ook hier is al veel mogelijk. Bovendien heerst in heel wat bedrijven nog te vaak het stereotiepe beeld dat mannen die niet voltijds werken, te weinig ambitie hebben. Terwijl het hun volle recht is dat ouderschapsverlof op te nemen.”

Volgens vice-eerste minister Kris Peeters, belast met Gelijke Kansen, kunnen werkgevers dit niet weigeren. “Vaders mogen via het ouderschapsverlof tijdskrediet thuisblijven om in te staan voor de opvoeding van hun kind. Je bent in die periode trouwens tegen ontslag beschermd. De dagen die je opneemt als ouderschapsverlof zijn grotendeels gelijkgesteld met gewerkte dagen. Dus voor je pensioen of werkloosheidsuitkering hoef je ook niet te vrezen. Als meer vaders ouderschapsverlof opnemen, kan dat ook zorgen voor een meer evenwichtige taakverdeling tussen vrouwen en mannen bij opvoeding van hun ­kinderen.”

Papa-only bag

Om het ouderschapsverlof voor mannen te promoten, sloot Peeters een contract af met Family Service. Zij geven nu al ‘De Roze Doos’ aan de kersverse ouders. In dat pakket met kortingsbonnen en staaltjes zal nu ook een ‘Papa-only bag’ zitten met daarin een informatiefolder over ­ouderschapsverlof. Dat het systeem al zo vroeg aangemoedigd wordt, is volgens Liesbet Stevens niet toevallig. “Want hoe vroeger je het ­bespreekt, hoe kleiner het gevaar dat je in stereotiepe patronen vervalt. En weet: als vrouwen alles kunnen op de werkvloer, dan kunnen mannen dat ook bij de opvoeding van hun kind.”