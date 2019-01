Voedselbanken staan droog door “administratieve fout”

De Voedselbanken kampen met voedselschaarste. Door een “administratieve fout” worden producten die ze ­normaal gezien al in oktober of november moesten hebben, pas volgende maand geleverd. “We hebben al sinds oktober geen melk meer gekregen”, zegt Guido Vandebrouck van de Limburgse vereniging Sint-Vincentius. “En ook de pasta is op.”

Jaarlijks deelt de Voedselbank in ons land zo’n 16,5 miljoen kilo goederen uit aan een almaar groter wordende groep minderbedeelden. Cijfers voor 2018 zijn er nog niet, maar in 2017 schoven er 157.151 mensen aan. Een jaar eerder waren dat er 14.000 minder.

Sowieso is het dus alle hens aan dek om voldoende pakketten te hebben. Maar momenteel hebben verschillende verenigingen het extra moeilijk omdat tal van producten al maandenlang niet binnenkomen.

Wel geld, geen eten

“We wachten nog steeds op een zeer grote levering – goed voor 40 procent van alles wat we in een jaar verdelen – die we eigenlijk al in oktober moesten krijgen”, zegt gedelegeerd ­bestuurder Jozef Mottar. “Het gaat om zaken die met Europees geld betaald worden. Elk jaar krijgt de overheid daar 12,5 miljoen euro voor. Geld dat er ook nu was, maar door een of andere administratieve fout is de levering fors ­vertraagd. Met alle gevolgen van dien. Er zijn gelukkig nog producten via onze andere partners zoals warenhuizen of de industrie, maar er zijn toch op ­verschillende plaatsen grote ­tekorten.”

In de provincie Limburg zit de vereniging Sint-Vincentius al maanden met ­gaten in zijn stock. “Vooral voor de basisproducten is het problematisch”, zegt Vandebrouck. “Melk, maar ook pasta, olijfolie, choco, gepelde tomaten, ... Daar krijgen we al maanden niets meer van binnen. Omdat we de mensen niet met lege handen naar huis kunnen sturen – zij mogen de dupe niet zijn van dit gedoe – hebben we verschillende inzamelacties op ­poten gezet en ook beslist om van onze eigen centen producten te kopen. Voor al onze Limburgse verdeelpunten ­hebben we 100.000 euro uit kas gehaald om de ­periode tot februari te kunnen overbruggen. Het gevolg is wel dat we dit jaar minder kunnen uitgeven voor onze campagne tegen kinderarmoede. ­Normaal kopen we boekenbonnen of nieuwe boekentassen voor kinderen uit minderbedeelde gezinnen. We zullen moeten zien wat nu nog mogelijk is. Zonde.”

2,5 liter melk voor vier maanden

Op het kabinet van bevoegd minister Dennis Ducarme (MR) laten ze weten dat de bestelde producten “er half ­februari zullen zijn”.

“Het probleem zat hem in het feit dat de bedrijven die hadden ingetekend, geen conforme offertes indienden”, zegt woordvoerster Lisa Saoul. “Zo zijn er vertragingen ontstaan. Daarna hebben we wel noodmaatregelen genomen om grote tekorten te vermijden. Zo hebben we al paletten melk verspreid – ook in Limburg – en in december is er nog een extra subsidie van 10.000 euro vrijgemaakt voor de Voedsel­banken.”

Volgens Vandebrouck was die 10.000 euro maar een druppel op een hete plaat. “Zelfs al ging die 10.000 euro volledig naar ons – wat voor de duidelijkheid niet het geval was – dan hadden we er onze 1.200 klanten amper mee kunnen helpen. Dan konden we ze 2,5 liter melk per persoon geven. Voor vier maanden. Met 10.000 euro voor heel België doe je dus al helemaal niet veel.”