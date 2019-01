Brandweer en voorbijganger redden vrouw uit brandende flat: “Ze trok de aandacht met een zaklamp”

Zottegem - Een uitslaande brand vernielde gisteren een van de flats in een appartementsgebouw in de Godveerdegemstraat in Zottegem. Om 19 uur werd de brandweer opgeroepen. Die kon een bejaarde vrouw ontzetten met de ladderwagen.

Drie personen werden met rookintoxicatie naar het nabijgelegen AZ Sint-Elisabeth overgebracht. Een voorbijganger liep het appartementsgebouw in en kon een minder mobiele bewoner redden. De brandweer bracht een bejaarde vrouw naar buiten. Toch kregen de drie te veel rook binnen en moesten ze voor controle naar het ziekenhuis. In het appartementsgebouw zijn er elf flats.

Inzet van bewoners

“Bij aankomst werden we geconfronteerd met een uitslaande brand aan de achterzijde op de derde verdieping”, doet kapitein Glenn Gosseye van brandweerpost Zottegem het relaas. “Vermoedelijk ontstond die in de keuken van een van de flats, die door de vlammen vernield werd. Andere flats leden rook- en waterschade. Een branddeskundige van het parket zal de oorzaak onderzoeken.”

Dat er niet meer slachtoffers vielen, is mee te danken aan de inzet van vele bewoners. “Zodra we wisten dat het brandde, zijn we op alle deuren gaan bonken”, vertelt bewoonster Marleen. “Een jonge gast die toevallig passeerde, duwde op alle bellen van de flats. Zo kon het gebouw snel ontruimd worden.”

“We zagen van op het Heilig Hartplein de rookpluim”, zegt Anouk Lussaert wiens man het gebouw binnenliep om een minder mobiele bewoner te redden. “Op de derde verdieping zag ik een vrouw aan het raam staan. Zij trok de aandacht met een zaklamp. Ik schreeuwde haar toe dat ze een natte doek voor haar mond moest houden. De brandweer redde haar met de ladderwagen.”

“Voor zeventien personen zoeken we opvang voor de nacht”, vertelt burgemeester Jenne De Potter (CD&V) die ter plaatse kwam. “Sommige bewoners vinden onderdak bij familie. Anderen brengen we over naar business- en meetingcenter K40 in de Kloosterstraat in Erwetegem.”