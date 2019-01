Marie (25) zette haar diagnose om in haar kracht

Bazel / Kruibeke -

Marie Claessens (25) kreeg zeven jaar geleden te horen dat ze allergisch is voor alcohol. Geen reden voor haar om te kniezen, want ze zette dit verdict om in wilskracht, richtte haar eigen alcoholvrije concept The Mocktailclub op en is intussen uitgeroepen door Unizo en Markant tot de beste vrouwelijke ondernemer bij de beloften van Oost-Vlaanderen. “Ik voel dat hier echt een grote markt voor is”, zegt de jonge onderneemster.