Bedrijf verliest tienduizenden euro’s na cyberaanval: “We raden hackingslachtoffers nochtans af te betalen”

Harelbeke - De firma Ranson, leverancier van bakkerijgrondstoffen, is gehackt. Afgelopen weekend betaalden ze duizenden euro’s met maar één doel: opnieuw kunnen werken.

De nachtmerrie van Ranson NV begon vrijdagochtend om 5.15 uur. Alle servers van het bedrijf uit de Generaal Deprezstaat werden gewist en de back-ups werden geëncrypteerd. In mensentaal: hackers hadden toegeslagen en alle digitale informatie van de leverancier van bakkerijgrondstoffen gestolen. 52 servers werden geblokkeerd, waardoor het bedrijf niet meer kon werken. De firma deed meteen aangifte bij de politie en schakelde experts in, maar zonder snel resultaat. Wat wel snel kwam, was een bericht van een groep hackers, die liet weten dat de firma gehackt was en dat ze enkel terug zouden kunnen opstarten na een betaling in bitcoins.

Omdat gedelegeerd bestuurder Bruno Ranson de firma geen dagen stil wilde laten liggen, besloot hij te onderhandelen met de hackers en uiteindelijk enkele tienduizenden euro’s te betalen in de digitale munt, ook al werd hen dat niet aangeraden door de politie. “We raden slachtoffers van hacking altijd af om te betalen”, zegt Kris Crepel, woordvoerder van de politiezone Gavers. “Wat we hen wel aanraden is klacht indienen, wat Ranson ook heeft gedaan. Maar uiteindelijk hebben ze ook zelf beslist om te betalen.”

Dat deden ze vooral om de firma niet nog meer schade toe te brengen. Want elke dag dat de servers offline waren, kon het bedrijf niet werken. En dat betekent: niet leveren en dus ook geen inkomsten.

In de loop van zaterdag kreeg de firma terug controle over haar IT-systemen.

Geen persoonsgegevens

Wat vast staat, is dat de hackers geen persoonsgegevens te pakken kregen. Alle gegevens van klanten, leveranciers en medewerkers zijn gevrijwaard. Op enkele bestellingen en berichten na die in de nacht van donderdag op vrijdag binnen kwamen, heeft de firma alle gegevens terug. Vanaf vandaag kan de firma terug aan de slag, gisteren werden geen bestellingen geleverd.

Waarom net de Harelbeekse firma geviseerd werd, ligt volgens de politie waarschijnlijk vooral aan de manier waarop hun IT-systeem werkt. “Die hackers werken op wereldschaal. Ze weten wat ze kunnen hacken en gaan op zoek naar bedrijven die ze op die manier kunnen hacken. Op die manier is Ranson als bij toeval slachtoffer geworden”, zegt Crepel.