Antwerpenaren niet gediend met de bocht van hun burgemeester; “Waar denkt den Bart eigenlijk dat hij mee bezig is?”

“Wij dachten dat Bart anders was.” Zo zeggen zij die gisteren hun geloof zijn verloren. Want hun burgemeester had het gezegd en opnieuw gezegd: “Ik ben verliefd op deze job. Ik blijf in Antwerpen”. En kijk, daar loopt De Wever van ’t Stad naar Vlaanderen. Maar er zijn ook fans die standvastig blijven geloven. “Bart moet gaan waar hij nodig is.”