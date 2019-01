Strandjutter Oliver Bolte (44) getuigt over dubbele moord: “Mijn moeder was net gecrepeerd en hij was vrolijk. Hij moest dood”

Huilend legde Oliver Bolte (44) uit hoe hij zijn eigen moeder Renate (71) thuis had omgebracht. Met gebroken stem en tranen op zijn wangen vertelde hij over haar vreselijke doodsstrijd. Maar toen hij vervolgens vragen kreeg over de moord op zijn vriend Norbert Bocher (49), vertrok de strandjutter geen spier. “Spijt van zijn dood? Ik heb spijt dat ik hem ooit vertrouwd heb.”