Het is een droomdebuut: de 17-jarige Freek Iven uit Tongeren is nog maar enkele maanden model en mocht tijdens de modeweek in Milaan al meteen de show van Prada openen. Hij werd op Pukkelpop gespot en beleeft nu zijn vuurdoop in de modewereld. “Ongelooflijk. En een hele eer.”

Dat Freek Iven in de modellenwereld is getuimeld, is puur toeval. In de zomer van 2017 liep hij over de wei van Pukkelpop toen hij werd aangesproken door een agent van Rebel Management, een Antwerps modellenbureau ...