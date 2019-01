Papa Pozuelo geeft Genkse fans hoop: “Woensdag beslist hij, maar ik denk dat hij blijft”

Pozuelo overlegt momenteel over zijn toekomst met zijn zaakwaarnemers, maar vooral met zijn familie. Om de fans toch wat hoop te geven: zijn vader gaf hem alvast de raad om te blijven.

“Ik zie hem het liefst in Genk blijven, ja”, aldus Antonio Pozuelo (55) vanuit Sevilla. “En eerlijk gezegd: ik denk ook dat hij zal blijven. De titelstrijd is voor hem een belangrijk argument en hij is gewoon gelukkig in Genk. Beatriz en de kinderen (zoontjes Alvaro en Alejandro Junior, nvdr.), die in Maastricht naar school gaan, hebben het ook naar hun zin. Alleen is het zo dat Al-Ahli een exuberant aanbod deed. Dan is het logisch dat je daarover nadenkt en veel overleg pleegt. Saudi-Arabië is geen evident land om te leven, maar het financiële is belangrijk in je carrière, want je kan altijd plots geblesseerd geraken of iets ergs meemaken. Je weet ook niet of een trein als deze nog een tweede keer zal passeren. Maar het ideale zou zijn dat Alejandro dus blijft, Genk aan de titel helpt en nadien nog een mooie transfer maakt. Mijn hart zegt dat het zo zal zijn, maar we wachten af. Woensdag (morgen, nvdr.) beslist hij normaal gezien. Anderlecht? Ik heb van hun interesse gehoord, maar van een aanbod weet ik niks.”

Mogelijke vervanger geblesseerd

Gisteren sprak Pozuelo nog met TD De Condé en Clement, die stilaan willen weten waar ze aan toe zijn. Zeker omdat Genk vrijdag al op STVV speelt. ’s Ochtends op training ontbrak hij nog. “Stramme spieren”, zei Clement, die wel toegaf dat de onzekerheid een impact heeft op het lichaam, zeker na de stageweek in het warmere Spanje. Genk bereidt zich ook voor op een vertrek. De belangrijkste piste: Hany Mukhtar (23) van Brondby, die in de kwalificaties van de Europa League indruk maakte tegen Genk en in de zomer al op de radar stond. De Duitser is ook vragende partij voor een transfer deze winter of in de zomer, maar zondag werd hij met een omzwachtelde rechtervoet van het veld gedragen in een oefenpot. Het is nog niet duidelijk hoe lang hij out is.