Bondsonderzoeker Ebe Verhaegen over Operatie Propere Handen: “Binnen maand komen we met nieuws”

De voetbalbond zet spoed achter de verhoren in het eigen onderzoek naar matchfixing tijdens de degradatiestrijd van vorig seizoen. Gisteren vonden er drie verhoren plaats.

“We voeren het onderzoek grondig en werken in een klein team om te vermijden dat er zaken naar buiten komen”, zegt Ebe Verhaegen, de onderzoekscoördinator van de voetbalbond. “Over hoogstens een maand zullen we met het eerste nieuws naar buiten komen.”

Het bondsonderzoek wordt een race tegen de tijd. KV Mechelen speelt in 1B, waar de reguliere competitie op 3 maart afloopt. Een week later worden de eventuele barragewedstrijden voor promotie al (onder voorbehoud) gespeeld. Als het bondsonderzoek in maart niet is afgerond, dreigt puzzelwerk om duidelijk te maken wie volgend seizoen in 1A, 1B of eerste amateurs speelt. KV Mechelen en Waasland-Beveren riskeren gestraft te worden met degradatie als ze schuldig worden bevonden aan matchfixing.

Verhaegen: “We zijn ons bewust van het competitieverloop en proberen het onderzoek in die richting te laten lopen, maar in principe is er één echte deadline: de verjaringstermijn van acht jaar. Maar uiteraard proberen we alles zo snel mogelijk af te ronden. Alleen zijn er bepaalde factoren waarop we geen vat hebben.”

Verhaegen nam gisteren drie verhoren af: om 10 uur van sportief directeur van KV Mechelen Stefaan Vanroy, om 12 uur van financieel directeur van Waasland-Beveren Olivier Swolfs en om 14 uur van Dieter Penninckx, hoofdaandeelhouder van KV Mechelen. Vrijdag al werd ex-voorzitter Johan Timmermans ondervraagd. Op 17 december, toen we in het bondsgebouw waren voor de Pro League, zagen we ex-Beveren-coach Sven Vermant en Beveren-doelman Davy Roef na hun verhoren buitenwandelen. “Eind oktober zijn we met de voorbereiding van het onderzoek gestart”, zegt Verhaegen. “Intussen hebben er al ettelijke verhoren plaatsgevonden.”

Aan Luk Delbrouck, advocaat van Stefaan Vanroy, werd medegedeeld dat de voetbalbond “onverwijld” aan de zaak doorwerkt. “Mijn cliënt heeft de volledige medewerking verleend”, zei hij nog.