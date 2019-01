CLUBNIEUWS. Anderlecht hoopt op Trebel tegen Gent, Standard wijst miljoenenbod op Mpoku af

Komende vrijdag hervat de competitie met het Limburgs derby. Er valt dus heel wat clubnieuws te rapen en dat hebben wij hier voor u verzameld.

ANDERLECHT - Knieblessure Trebel valt schijnbaar mee

De knieblessure van Adrien Trebel lijkt mee te vallen. De Franse middenvelder bezeerde zijn knie in de oefenmatch tegen Heidenheim, maar toen Anderlecht gisteren het spelershotel verliet, mankte Trebel niet meer en was hij zelfs aan het zingen. Paars-wit hoopt hem alvast speelklaar te krijgen voor de topper van zondag tegen AA Gent. Nu de winterstage voorbij is, trekt Trebel wel nog naar specialist Geert Declercq om zijn knie voort te laten onderzoeken. Yevheni Makarenko (achillespees) zal zondag niet kunnen aantreden. Hij miste de hele stage. Bornauw, Bakkali en Musona ­raken opgelapt, maar die laatste geniet interesse van Lokeren. Anderlecht verwacht deze week ook Ognjen Vranjes terug op training na zijn ‘ziekte’, maar veel duidelijkheid daarover is er nog niet. (jug)

STANDARD - Miljoenenbod op Mpoku wordt afgewezen, Lestienne hervat groepstraining

Standard heeft tot twee keer toe een bod van de New England Revolution op Paul-José Mpoku afgewezen. De Amerikaanse club bood aanvankelijk 4 miljoen euro, maar zag dat afgewezen. Ook een tweede, verhoogd bod wimpelden de Luikenaars weg. Een Turkse topclub die informeerde, haakte tussendoor af wegens de hoge vraagprijs. De Rouches geven aan hun 26-jarige vleugelspits – net als andere basisspelers – enkel te willen verkopen als er een buitensporig bedrag op tafel komt. Mpoku zag de overstap naar de Amerikaanse MLS wel zitten. Hij zou in Boston kunnen gaan wonen en er zijn wedstrijden spelen in het Gillette Stadium, de thuishaven van de New England Patriots, een topclub in het American football. Mpoku lijkt echter ook vrede te hebben met een verlengd verblijf in Luik.

Intussen heeft Lestienne de groepstraining gisteren hervat. De aanvaller kampte tijdens de laatste dagen van de winterstage in Marbella nog met last aan de dij. Orlando Sa (adductoren) zou in principe op het einde van de week hersteld moeten zijn. Vandaag komt de Pro League voor het eerst dit kalenderjaar samen. Standard-voorzitter Bruno Venanzi gaat een agendapunt toevoegen: dat van procedures in geval van racistische spreekkoren en gezangen. Venanzi vindt dat de regelgeving hieromtrent strenger en duidelijker moet zijn. (bfa)

KV OOSTENDE -Banda naar Frankrijk, nieuwe rechtsback uit Noorwegen

Amin Nouri

Oostende heeft een vervanger voor de geblesseerde rechtsachter Brecht Capon. De Noor Amin Nouri komt op huurbasis over van het Noorse ­Valerenga en speelde 185 wedstrijden in de Noorse eerste klasse. Nouri, die ook op links uit de voeten kan, was tot de U23 Noors jeugdinternational. KVO heeft ook een aankoopoptie. Op de nieuwjaarsreceptie van KVO was er ook uitgaand transfernieuws te rapen. Zo staat Oostende op het punt om Emmanuel Banda (21) uit te lenen met optie aan de Franse tweedeklasser AS Beziers. Die staan achttiende in de Ligue 2. Banda is nog een transfer uit het tijdperk Coucke-Devroe. Hij kwam als toptalent uit Portugal, waar naar verluidt ook Porto op hem joeg, maar de Zambiaanse spelverdeler loste de verwachtingen nooit in. Ook dit seizoen mocht Banda maar vijf keer meedoen en kwam hij niet verder dan één assist. (jug)

KV KORTRIJK - Kaminski kwam afscheid nemen

Na de gemengde afgelopen week met teambuildingsactiviteiten, een onderling partijtje op vrijdag en de nieuwjaarsreceptie bij sponsor Ago, kregen de spelers van KV Kortrijk in het weekend vrij. Gisteren hernamen ze de training. Thomas Kaminski (foto) had na zijn Spaanse stage met Gent een dagje vrij en kwam afscheid nemen van staf en spelers en een paar spullen ophalen. (kv)

ZULTE WAREGEM - Harbaoui, Nissilä, Tardieu of Heylen Speler van de Maand

Zaterdag hervat Essevee de competitie, maar eerst moet er nog een Speler van de Maand voor december gekozen worden. De supporters krijgen de keuze tussen Hamdi Harbaoui, Urho Nissilä, Florian Tardieu en Michaël Heylen. Harbaoui scoorde vorige maand drie keer. Op tweede kerstdag tekende Nissilä voor zijn eerste goal voor Zulte Waregem. Tardieu en Heylen deden het ook steeds beter.(jcs)

CERCLE BRUGGE - Omar naar Roemeense club

De spelers hadden gisteren een dagje vrij. Vandaag hernemen ze de training om 15 uur. Woensdag wordt er twee keer getraind en in de voormiddag is er een open training. Vrijdag gaat de spelersgroep opnieuw in afzondering. Abud Omar tekende voor een Roemeense club, de papieren zijn echter nog niet in orde. Na het overlijden van conditietrainer Kenny Lalande is Cercle opnieuw in rouw. De in supporterskringen gekende Leona Loontje De Byser is overleden op 89-jarige leeftijd. Ze was vele jaren busverantwoordelijke bij verplaatsingen. (kv)

AA GENT - Vrije verkoop heenwedstrijd Croky Cup start vrijdag

AA Gent ontvangt op 24 januari KV Oostende in de heenmatch van de halve finales van de Croky Cup. Abonnees genieten in een eerste fase (tot 17 januari) voorrang. Vanaf vrijdag start de vrije verkoop. Een ticket kost 10 euro in tribune twee en vier, terwijl je 20 euro betaalt voor een zitje in tribune één of drie. De Gentse spelers die genoten van een vrij weekend – zo ging Rosted met zijn vriendin naar Parijs – tekenden gisterenavond present in de Ghelamco Arena voor de nieuwjaarsreceptie. (ssg)

LOKEREN - Lokeren heeft nieuwe spits, Saroka en Benchaib opnieuw fit

Benchaib.

Een stevige centrumspits die een goal kan maken, daar snakt Lokeren al een heel seizoen naar. De rode lantaarn hoopt die nu gevonden te hebben met Jakub Reznicek. De 30-jarige Tsjech slaagde maandag voor zijn medische testen en tekende tot 2021. De rechtsvoetige spits van 1m85 scoorde in eigen land 64 keer in 258 matchen. Dit seizoen was hij invaller bij Viktoria Plzen. “Dit is mijn eerste buitenlandse avontuur, maar dat schrikt me niet af”, zegt hij op de website van Lokeren. “Het feit dat Lukas Marecek hier is, zal me zeker helpen om snel te integreren. Ik ben een schuchtere jongen, zegt men, maar op het veld hou ik ervan om oorlog te maken.” Lokeren hoopt deze maand zeker nog een aanvallende speler aan te trekken en de defensie te versterken.

De spelers van Lokeren trainden gisteren voor het eerst weer op Belgische bodem. Geoffrey Mujangi Bia bleef uit voorzorg binnen voor verzorging, maar sluit eerstdaags opnieuw aan op training. Anton Saroka en Amine Benchaib sukkelden tijdens de winterstage in Spanje met kleine kwaaltjes, maar hebben gisteren de trainingen hervat. (whb)

RC GENK - Lucumi valt uit

Clement hoopt op een volledige en topfitte kern om de wedstrijd in Sint-Truiden voor te bereiden. Gisteren zag hij in het begin van de training Lucumi al geblesseerd afhaken tijdens de opwarming, het is niet duidelijk of hij ernstig geblesseerd is. Ook Trossard verliet de laatste open training van de week voortijdig met rugpijn, maar dat was slechts uit voorzorg. Hij is vandaag normaal alweer van de partij als met gesloten deuren de voorbereiding op de derby wordt aangevat. Ook Maehle en Fiolic pikken dan waarschijnlijk weer aan. (mg)

WAASLAND-BEVEREN - Lommel denkt aan Heymans, Vellios twijfelachtig

Daan Heymans kan rekenen op interesse van Lommel (1B). Waasland-Beveren plukte de 18-jarige middenvelder deze zomer weg bij Westerlo, maar de jongeling kon zich nog niet doorzetten. Zo speelde hij dit seizoen nog maar 56 minuten in twee competitiewedstrijden. De Limburgers willen hem nu een half jaar huren om hem meer minuten te geven, maar een akkoord is er nog niet. Vellios is twijfelachtig voor dit weekend. Hij liep geen scheur op, maar trainde gisteren slechts een gedeelte mee. (whb)

STVV - Wachten op Tateishi voor transfers

Na een week in Spanje bereidt STVV vanaf vandaag weer op Belgische bodem de derby van vrijdag tegen KRC Genk voor. Coach Marc Brys kan daarbij nog steeds geen beroep doen op nieuwkomers. Het blijft wachten tot CEO Takayuki Tateishi het licht op groen zet, maar hij vertoefde gisteren nog steeds in Japan. Door verplichtingen rond sponsors en afspraken over het sportieve geraakte hij vorige week niet op de stage in Spanje. Door het vertrek van Legear, De Norre, Buya Turay en Gladon, verwelkomt Brys vandaag een uitgedunde kern op training. Ook de geblesseerde Ceballos is niet van de partij. Verder zijn Takehiro Tomiyasu en Wataru Endo met Japan nog steeds actief op de Asian Cup. Tot slot zullen Sascha Kotysch en de Braziliaan Thallyson wel weer meetrainen. (gus)