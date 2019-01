Regering werkt aan noodwet voor harde Brexit

Brussel - De regering-Michel werkt aan een grote overkoepelende Brexit-wet, een soort noodwet die ons land moet voorbereiden op een harde Brexit. Dat staat dinsdag te lezen in verschillende kranten. Volgens CD&V-vicepremier Kris Peeters moet zo’n noodwet toelaten om “snel te kunnen schakelen”, bijvoorbeeld op het vlak van douanepersoneel of vergunningen. Vlaams minister-president Geert Bourgeois noemt het “hoogdringend tijd” dat men op het federale niveau die maatregelen neemt.

De regering bereidt zich al een tijdje voor op de brexit. Maar de tijd dringt, want vandaag/dinsdag staat in het Britse Lagerhuis de langverwachte stemming op de agenda over de deal die de Britse premier Theresa May met de Europese Unie sloot over een ordentelijke scheiding. De verwachting is dat ze geen meerderheid haalt. Dat kan betekenen dat op 29 maart een chaotische brexit volgt.

Dat zo’n harde brexit voor België grote gevolgen kan hebben, is al langer bekend. Bedrijven die naar het Verenigd Koninkrijk exporteren, kunnen volgens berekeningen van de Nationale Bank 1,6 miljard euro aan extra douaneheffingen moeten betalen. Bij een ‘no deal’ zouden er alleen al in Vlaanderen 28.000 jobs verloren kunnen gaan.

Om te vermijden dat de schok te groot wordt, werkt België aan een noodwet. Die noodwet brengt dan in kaart wat er allemaal moet aangepast worden als de Britten zonder sluitende regeling de EU verlaten. Het gaat dan onder meer over gevolgen voor het vlieg- en treinverkeer, de havens, maar ook om voedselveiligheid en de regels over toegang tot het grondgebied en de rechten van Belgen in Groot-Brittannië.

Volgens vicepremier Kris Peeters (CD&V) moet zo’n noodwet toelaten om “zeer snel te kunnen schakelen”, bijvoorbeeld om snel extra personeel bij de douane aan te nemen of sneller vergunningen te kunnen afleveren “om zo de werkgelegenheid in onze bedrijven veilig te stellen”, aldus Peeters in het VRT-radioprogramma De Ochtend.

Volgens Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) is zo’n federale noodwetgeving “absoluut noodzakelijk”. Er zijn bijvoorbeeld wel extra douaniers aangeworven, maar op het vlak van “fyto-sanitaire controles” zijn er volgens hem geen aanwervingen gebeurd. “In Nederland heeft men zich daarop voorbereid en is men dierenartsen uit Vlaanderen aan het aantrekken. Ik vrees dat het hoogdringend wordt dat men federaal die maatregelen neemt”, zo zei Bourgeois ook in De Ochtend.