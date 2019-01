China veroordeelt Canadese drugscrimineel plots tot de doodstraf: premier Justin Trudeau woedend

Het proces van de Canadees Robert Lloyd Schellenberg is plots razendsnel geëscaleerd. In 2014 arresteerden de Chinese autoriteiten hem wegens drugssmokkel en in november 2018 kreeg hij een celstraf van vijftien jaar toegeschreven. Nu heeft de rechtbank echter plots besloten om de man voor dezelfde feiten alsnog de doodstraf op te leggen.

De Canadese premier Justin Trudeau reageerde geschokt en verbouwereerd. “Het is een extreme zorg voor ons als regering dat China ervoor heeft gekozen om willekeurig (de) doodstraf toe te passen ... Zoals in dit geval. Al onze internationale vrienden en bondgenoten zouden daar zeer bezorgd over moeten zijt”, reageerde hij aan de Canadese media.

Geen onschuldige ziel

De voorbije dagen escaleerde de zaak van Robert Lloyd Schellenberg immers razendsnel. In eerste aanleg had hij vijftien jaar cel gekregen voor medeplichtigheid drugssmokkel, maar het Chinese openbaar ministerie vond de straf te licht.

Foto: REUTERS

In beroep klonk hun argument luid en duidelijk: Schellenberg zou niet “gewoon” een smokkelaar zijn, maar een “belangrijke drugscrimineel”. Volgens de rechter in Dalian was hij betrokken bij de smokkel van 222 kilo methamfetamine, beter bekend als crystal meth. Die wilde hij naar Australië verschepen. Maandag was de rechter dan ook uiterst streng: hij bevond de man schuldig aan deelname van een criminele organisatie… en vorderde de doodstraf.

De Canadees heeft slechts tien dagen de tijd om opnieuw in beroep te gaan.

Spanning loopt op

De diplomatieke spanningen tussen China en Canada zijn fors opgelopen na de aanhouding van de Chinese topvrouw Meng Wanzhou van techgigant Huawei. Sinds zij op 1 december op verzoek van de VS in het Canadese Vancouver werd aangehouden, zijn meerdere Canadezen opgepakt in China: voormalig Canadees diplomaat Michael Kovrig, consultant en Noord-Korea-kenner Michael Spavor en lerares Sarah McIver. McIver is inmiddels weer terug in Canada.

De Canadese regering waarschuwt zijn inwoners die in China verblijven of naar het land willen afreizen nu voor het risico om willekeurig aangehouden te worden. Het risicoprofiel van China blijft verder op het een na laagste niveau. “We blijven alle Canadezen die naar China reizen adviseren om een hoge mate van voorzichtigheid te betrachten”, aldus de regering in haar reisadvies.