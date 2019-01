Werknemers vormen menselijke ketting aan Proximus-gebouw

Brussel - De honderden werknemers van Proximus die dinsdag in Brussel protesteren tegen het herstructureringsplan van het telecombedrijf, hebben er een menselijke ketting gevormd om hun protest kracht bij te zetten.

Het telecombedrijf kondigde vorige donderdag aan dat 1.900 banen bedreigd zijn. Daarbij zijn volgens topvrouw Dominique Leroy naakte ontslagen niet uit te sluiten. Het herstructureringsplan voorziet ook in 1.250 aanwervingen.

Na de aankondiging werd een stakingsaanzegging ingediend. De werknemers werden opgeroepen om vandaag/dinsdag massaal naar de Proximus Towers te komen.

Ben Coremans, secretaris van de christelijke vakbond ACV-Transcom, toonde zich dinsdagochtend blij met de grote opkomst. “We zijn aangenaam verrast, de werknemers hebben begrepen dat er vandaag een signaal aan de directie moet worden gegeven worden”, zei hij.

Over de details van het plan is er nog weinig duidelijkheid. “Donderdag zitten we opnieuw samen met de directie. We hopen dan een idee te krijgen van hoe de directie het ziet, want dat is vandaag niet duidelijk. De werknemers willen van de ongerustheid af”, aldus nog de vakbondsman.