Zitting aanslag Joods Museum meteen geschorst, door mogelijk probleem met jurylid

Brussel - De zitting van het assisenhof over de aanslag in het Joods Museum is dinsdag meteen geschorst nadat voorzitter Laurence Massart een mail voorgelezen heeft over een mogelijk probleem met een jurylid.

Massart las een mail voor van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg. Die wees haar er op dat het betrokken jurylid nog gewerkt heeft als toegevoegd griffier, en dat onder meer voor onderzoeksrechter Berta Bernardo Mendez, die later nog gehoord wordt als getuige.

De zitting is geschorst tot 10.00 uur om de advocaten de mogelijkheid te geven de mail te lezen en eventueel verdere stappen te ondernemen.

Complottheorie

Meester Adrien Masset, een van de advocaten van Joods Museum, denkt dat de advocaten van Mehdi Nemmouche in staat zijn om de theorie te verdedigen van een complot georkestreerd door de Israëlische geheime dienst om de moordpartij in het Joods Museum te verklaren. Dat heeft hij dinsdag gezegd bij zijn aankomst in het Brusselse assisenhof. "Ik betreur dat, (dat zou) onzin zijn", zei Masset.

Zijn collega Maxime Nardone verklaarde dat hij "enkele minuten" voor zijn aankomst de akte van verdediging ontvangen heeft van de advocaten van Nemmouche.

Meester Gilles Vanderbeck, een van de advocaten van de tweede beschuldigde Nacer Bendrer, bevestigde dinsdagochtend dat hij geen akte van verdediging heeft voorbereid voor zijn cliënt.