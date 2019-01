Mourinho krijgt 60.000 pond per match als analist, maar mag niets slechts over Manchester United zeggen

Binnenkort zal José Mourinho (55) aantreden als analist voor televisiezender beIN Sports, maar wie hoopt dat de Portugees uit de biecht zal klappen over zijn ontslag bij Manchester United is eraan voor de moeite. De Engelse krant The Times schrijft dat er een vertrouwelijkheidsclausule opgenomen zat in het contract van The Special One.

Mourinho werd midden december ontslagen als trainer van Manchester United. Lang moest hij echter niet wachten op een nieuwe job. Minder dan drie weken later maakte de Qatarese televisiezender beIN Sports bekend dat Mourinho bij hen aan de slag gaat als analist. De Portugese voetbaltrainer zal de match tussen Qatar en Saudi-Arabië in de Asia Cup en de kraker tussen Arsenal en Chelsea in de Premier League doorlichten. Volgens The Times krijgt hij daarvoor 60.000 pond per wedstrijd.

Maar onthullingen over Manchester United zal Mourinho er niet doen. Bij zijn ontslag werd immers een vertrouwelijkheidsclausule afgesproken: The Special One mag geen boekje opendoen over de toestanden bij Man U. Indien hij zich daar niet aan houdt, zal hij in de problemen komen met zijn ex-club en zou het hem zelfs zijn ontslagvergoeding - een royale 15 miljoen pond - kunnen kosten. Je zou voor minder discreet zijn...