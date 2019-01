Kidnapper van Jayme Closs: “Had haar gekozen toen ik haar toevallig op schoolbus zag stappen”

De man die in Wisconsin een 13-jarig meisje ontvoerde en maandenlang vasthield, kwam zijn slachtoffer toevallig tegen. Dat blijkt uit zijn bekentenissen tegenover de politie.

De 21-jarige Jake Patterson heeft bekend dat hij de ouders van het meisje Jayme Closs heeft doodgeschoten en haar heeft ontvoerd. Patterson heeft eveneens aan de politie gezegd dat hij zijn slachtoffer had gekozen toen hij haar toevallig voor haar woning op de schoolbus had zien stappen. Hij was toen op weg naar zijn werk in een kaasfabriek. Hij zegt dat hij geen idee had wie Jayme was toen hij besloot haar te ontvoeren. Daarna begon hij te werken aan het plan die ontvoering te doen slagen. Hij kocht onder andere een skimasker, schoor zijn hoofd om geen haren achter te laten en verving zijn nummerplaten met gestolen exemplaren.

Drie pogingen

Hij deed twee pogingen om haar te ontvoeren bij haar ouderlijk huis in Barron. Maar zag er telkens vanaf, onder andere omdat hij meerdere auto’s op de oprit zag of lichten zag branden in het huis.

De derde keer slaagde hij wel in zijn opzet. Dat gebeurde in de nacht van 15 oktober. Jake Patterson, helemaal in het zwart gekleed, inclusief masker en handschoenen, had een wapen mee dat hij uit de garage van zijn vader had gestolen, een wapen dat hij gekozen had omdat het ‘moeilijk traceerbaar was en de beste garantie was om iemand te doden.’

Foto: AP

Die 15e oktober doofde Patterson de autolichten toen hij de oprit van de Closs-familie naderde. Jayme zelf herinnert zich dat ze die nacht gewekt werd door het geblaf van hun hond, Molyy, en dat ze daarna gezien had hoe iemand de oprit van de woning op kwam. Ze maakte haar ouders wakker, waarna haar vader naar de voordeur ging om te kijken wat er aan de hand was. Patterson beweert dat hij vader James Closs van achter de deur toeriep dat hij op de grond moest gaan liggen, maar dat die met zijn zaklamp in zijn ogen bleef schijnen. James Closs ging ervan uit dat de man aan de deur een agent was, en vroeg om diens badge te zien. Op dat moment hief Patterson zijn wapen op, richtte hij dat op het hoofd van James Closs door het raampje van de voordeur, en haalde hij de trekker over.

Verstopt in bad

Jake Patterson probeerde daarna binnen te geraken door met zijn volle gewicht tegen de voordeur te duwen. Toen dat niet lukte, schoot hij de deur met zijn geweer open. Hij stapte over het lichaam van James Closs, keek rond of er iemand anders in de ruimte was, en stapte dan af op de gesloten deur vlak voor hem. Daar hadden Jayme en haar moeder Denise zich verstopt. Het duurde even voor Patterson de gebarricadeerde deur open kreeg en Denise met haar armen rond Jayme in het bad zag zitten. Patterson beval Denise daarop om duct tape op de mond van Jayme te kleven. Toen dat Denise niet lukte, deed Patterson het zelf. Hij bond ook haar armen en enkels bij elkaar, nam haar daarna uit het bad, richtte daarop zijn wapen op Denise en schoot ook haar dood. Het rapport van de politie onthult gruwelijke details van de moord. Zo staat er onder andere in te lezen dat de achterkant en de schedelplaat van Denise volledig weg waren en naast haar lichaam in de badkuip lagen. In de inkomhal vond de politie ‘bloed en hersenspatten op de muur’.

“Zou ook politie hebben neergeschoten”

De twee moésten dood, want hij wilde geen ooggetuigen achterlaten, zo verklaarde Patterson begin deze week. Na de moord op beide ouders van Jayme, sleepte Patterson het meisje naar de koffer van zijn auto. Aan de politie vertelde hij dat hij daarbij bijna uitschoof over het bloed van vader James.

Daarna reed hij ongeveer zo’n 2 uur verder, naar de hut waar hij Jayme drie maanden lang zou vasthouden. Onderweg kwam de ontvoerder vanuit de tegenovergestelde richting politiewagens met zwaailichten tegen. Die waren allemaal op weg naar het huis waar een paar minuten eerder de moord op James en Denise Closs had plaatsgevonden. Op de vraag wat hij zou gedaan hebben moest hij toen zijn tegengehouden geweest, reageerde Patterson met: “Ik had nog steeds een geladen wapen in de auto liggen, ik had hen wellicht neergeschoten.”

Foto: REUTERS

Eenmaal aangekomen in zijn huis, nam hij Jayme uit zijn koffer. Ze was bang en huilde, zei Patterson. Daarna nam hij de tape van haar mond, maakte hij haar handen los en beval hij het meisje zich uit te kleden, zo blijkt uit de aanklacht die dinsdag werd ingediend tegen Patterson. Jayme moest haar kleren nadien in een zak steken, en zou daarbij de opmerking gemaakt hebben “dat er dan geen bewijzen zouden zijn.”

Intussen in Barron leidde de ontdekking van de lichamen van de ouders van Jayme - enkele minuten na de ontvoering - tot een grote zoektocht naar de verdwenen tiener. Maar die zoektocht verliep zonder succes. Wanneer vrienden of familie van Patterson in de weken daarna langskwamen in de hut, zei hij hen dat niemand mocht weten dat de tiener daar bij hem was ‘of er zouden erge dingen met haar gebeuren’. Jayme zelf sloot hij in de hut op, onder andere onder het bed in de hoek van zijn slaapkamer, omringd door wasmanden met daarin gewichten, zodat Jayme ze niet kon verplaatsen. Dat gebeurde telkens wanneer Patterson de deur uit ging of wanneer er bezoek was.

Mishandeld

Het is niet duidelijk of Jayme seksueel werd misbruikt. Wel werd ze sowieso mishandeld. Zo herinnerde Jayme zich een keer dat haar ontvoerder haar met een stok heel hard had geslagen, maar dat ze niet wist wat hem zo had kwaad gemaakt. Patterson heeft haar ook een keer tegen de muur geslagen toen ze geprobeerd had uit het geïmproviseerde hol onder het bed te ontsnappen.

Patterson schreeuwde daarbij ook zo hard tegen haar dat hij geloofde dat ze op die manier “bang genoeg was zodat ze zonder hem de slaapkamer niet zou verlaten.”

Dat deed Jayme uiteindelijk wél. Na 88 dagen in gevangenschap kon het tienermeisje haar kidnapper ontvluchten nadat hij gezegd had dat hij enkele uren weg was. Toen hij terugkeerde en Jayme niet meer onder het bed vond, ging hij op zoek naar de tiener, zonder succes. Even later keerde hij terug naar huis en werd de man ingerekend.

Net nadat hij werd opgepakt, vertelde de 21-jarige man aan de politie dat hij ervan uitging dat hij met de moorden en ontvoering zou wegkomen, omdat hij in de eerste 2 weken nog niet gevat was. Hij voegde eraan toe dat hij nooit zou gevonden zijn geweest als hij alles juister gepland zou hebben.

Foto: AP

Jayme Closs met haar tante na haar ontvoering. Foto: AP