‘Mirakel op de Hudson’ viert 10de verjaardag: “Belangrijkste instrument is een goed opgeleide piloot”

Op 15 januari 2009 voltrok zich een “mirakel op de Hudson” toen piloot Chesley ‘Sully’ Sullenberger 155 passagiers redde door zijn vliegtuig op de rivier de Hudson in New York te laten landen. De motoren van de het toestel gaven vlak na het opstijgen de geest toen een troep ganzen erin vloog, waardoor het vliegtuig snel hoogte verloor boven het dichtbevolkte Manhattan.

Door het “sterk staaltje kunnen” van de heldhaftige Sully - die in de film over het relaas vertolkt wordt door Tom Hanks - overleefden alle 155 passagiers de ramp zonder kleerscheuren. Enkel een stewardess brak haar been. De bescheiden ‘Sully’ schrijft het ‘mirakel’ nog steeds toe aan zijn goede pilotenopleiding, het “belangrijkste instrument voor veiligheid in de luchtvaart”.