Lawinegevaar in Oostenrijk blijft, geen gewonden nadat lawine hotel treft

Een nachtelijke lawine heeft in het Oostenrijkse Ramsau een hotel getroffen. De zestig gasten en werknemers hebben het gebouw ongedeerd kunnen verlaten. In de sneeuwmassa is niemand aangetroffen. Het lawinegevaar in Oostenrijk is intussen licht afgenomen, maar blijft wel kritiek, aldus de lawinewaarschuwingsdienst.

In heel het land is er nergens nog sprake van het hoogste alarmniveau. In delen van de deelstaten Vorarlberg, Salzburg, Opper-Oostenrijk en Stiermarken blijft het gevaar wel nog groot. “De situatie blijft ernstig”, aldus de lawinewaarschuwingsdienst in Salzburg. In de deelstaat alleen al waren tijdelijk 41.000 mensen afgesneden van de buitenwereld.

“Voor wintersport naast de beveiligde pistes zijn de omstandigheden heel gevaarlijk”, aldus de dienst in Tirol. Daar vonden maandagavond en in de nacht op dinsdag nog verschillende lawines plaats. Verschillende plaatsen zijn niet meer bereikbaar voor auto’s door het lawinegevaar.