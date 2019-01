Wie deze foto’s herkent kan perverten die kinderen misbruiken helpen opsporen

Een rood truitje met de tekst: ‘My little Sweet Puppies’, een roos T-shirt met tekeningen, badhanddoeken, een foto gemaakt vanop een terras met zicht op een stad,een puzzel, een kussen met een rendier op, een bordeauxkleurige rugzak… Het zijn stuk voor stuk beelden die op zich weinig zeggen maar voor een ontknoping kunnen zorgen in lopende dossiers. En die vooral perverten kunnen ontmaskeren zodat ze geen nieuwe feiten kunnen plegen.

#StopChildAbuse: Can you help us identify these objects? ?? We want to trace their origin (location/country) ?????? but any clue would help: https://t.co/QxMQBFhkuC #TraceAnObject pic.twitter.com/uDQtDm7H6d