Huiszoekingen in Anderlecht in West-Vlaams mensenhandeldossier

Brussel - In de woonwijk tussen het Baraplein en de Bergensesteenweg in Anderlecht hebben dinsdagochtend verschillende huiszoekingen plaatsgevonden. Dat melden verschillende media en het nieuws wordt bevestigd door de lokale politie Brussel-Zuid (Anderlecht, Sint-Gillis en Vorst).

De huiszoekingen zijn echter niet het werk van de politie Brussel-Zuid, maar van de federale gerechtelijke politie van Kortrijk en maken deel uit van een gerechtelijk onderzoek naar mensenhandel dat in handen is van het parket West-Vlaanderen. Dat geeft voorlopig geen commentaar over het onderzoek.