Willem II ziet topschutter Fran Sol verhuizen naar Dinamo Kiev

De Spaanse aanvaller Fran Sol vertrekt bij Willem II. De Nederlandse Eredivisieclub, getraind door Adrie Koster (ex-Club Brugge en Beerschot), heeft met Dinamo Kiev een akkoord bereikt over de overgang van de 26-jarige centrumspits.

Sol vliegt dinsdag naar Kiev om zich medisch te laten keuren. Hij zal dan een contract tekenen bij de club uit Oekraïne.

Dinamo Kiev had eerder al een miljoenenbod gedaan op Sol. Tot teleurstelling van de speler weigerde Willem II hem aanvankelijk te laten gaan. Maar de nummer 12 uit de Nederlandse topklasse kwam uiteindelijk toch tot overeenstemming met Dinamo Kiev. “We laten hem met pijn in ons hart gaan”, aldus een woordvoerder van Willem II.

Sol speelde sinds 2016 bij Willem II. Hij groeide uit tot zeer populaire speler mede dankzij de doelpunten die hij maakte. In 79 competitieduels scoorde hij 39 keer. Dit seizoen trof hij dertien keer raak in zeventien competitieduels en vier keer in drie bekermatchen.