Club Brugge is eindelijk verlost van Leandro Pereira

Brugge - Club Brugge-spits Leandro Pereira, de voorbije 2,5 jaar op huurbasis actief in Brazilië, verlaat blauw-zwart definitief. De 27-jarige Braziliaan verhuist naar de Japanse eersteklasser Matsumoto Yamaga. Dat meldt de Belgische landskampioen dinsdag.

Pereira streek in de zomer van 2015 in het Jan Breydelstadion neer. Hij kon echter niet overtuigen en kreeg al snel de stempel van miskoop. In 23 wedstrijden voor blauw-zwart maakte hij geen enkel doelpunt, waarna Club Brugge hem al na één seizoen uitleende aan zijn Braziliaanse ex-club Palmeiras. Daarna volgden nog uitleenbeurten bij Sport Recife en Chapecoense.