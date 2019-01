Chelsea lijkt zich eindelijk neer te leggen bij eventueel vertrek van Eden Hazard naar Real Madrid, maar wil wel boter bij de vis

Chelsea houdt voor het eerst echt rekening met een vertrek van Rode Duivel Eden Hazard naar Real Madrid. Daar zitten de leeftijd van de Belgische aanvaller (28) en zijn contract, dat in de zomer van 2020 afloopt, voor veel tussen. The Blues willen wel boter bij de vis en weigeren te buigen voor minder dan 100 miljoen pond (110 miljoen euro). Dat schrijft de Engelse krant The Telegraph.

De aanvoerder van de Rode Duivels heeft nog steeds geen nieuw contract getekend bij Chelsea en het huidige loopt af in de zomer van 2020. Dat wil zeggen dat de Belgische aanvaller dan gratis andere oorden kan opzoeken.

In de zomer van 2020 zal Hazard ook 29 jaar oud zijn, naar voetbalnormen eerder aan de oude kant. Het kan dus wel eens een laatste kans zijn voor Hazard om zijn droomtransfer naar Real Madrid te verwezenlijken - net zoals het voor Chelsea de laatste kans kan zijn om veel geld te scheppen met een verkoop van de Belg.

Daarom houdt Chelsea voor het eerst echt rekening met een vertrek van de Belg. The Blues hebben volgens The Telegraph voor het eerst een bedrag in het hoofd dat ze zouden willen voor de man die dit seizoen alweer tien goals en tien assists telt in de Premier League. 100 miljoen pond, of 110 miljoen euro. Met minder zijn ze niet tevreden in Londen, zelfs al heeft Hazard dan nog maar een jaar contract.

De bal ligt nu in het kamp van Real Madrid, dat moet beslissen of het zoveel geld wil geven voor onze landgenoot. De afgelopen jaren lijkt de geldkraan echter meer en meer toegedraaid bij de Koninklijke.