België zakt van 3de naar 11de plaats inzake aantrekkelijkheid voor talent

Brussel - België is vorig jaar gezakt van de 3de naar de 11de plaats in de ‘World Talent Ranking’ van de IMD Business School, zo meldt rekruteringsbedrijf Robert Half dinsdag. De ranglijst rangschikt de meest aantrekkelijke landen voor talent volgens drie categorieën: investeringen en ontwikkeling, aantrekkelijkheid, en efficiëntie in het onderwijs. Zwitserland staat voor het vijfde jaar op rij op de eerste plaats. Nederland behaalt de 5de plaats, Luxemburg is 9de en Duitsland strandt op plaats 10.

België is naar de 11de plaats afgezakt, vooral doordat het zes punten verloor voor investeringen en ontwikkeling, waar het 8ste staat. België doet het vooral goed inzake de verhouding leerkrachten per leerling in het secundair onderwijs, publieke bestedingen aan onderwijs en het aantal competente managers in het land. Voor aantrekkelijkheid staat ons land dan weer pas 16de en voor voorbereiding op de arbeidsmarkt 14de.

Levenslang leren

Volgens Robert Half zijn er ook investeringen nodig in opleidingen na de schoolcarrière. “Eerder onderzoek van Eurostat wees namelijk uit dat België ondermaats scoort op het gebied van levenslang leren”, luidt het. Slechts 9,7 procent van de Belgische beroepsbevolking doet aan bijscholing na de studies. Dat percentage ligt aanzienlijk lager dan in onze buurlanden Frankrijk en Nederland, waar het meer dan 20 procent bedraagt.

“De oprukkende automatisering zorgt voor een verschuiving in de benodigde profielen. Geautomatiseerde processen nemen bepaalde taken over, maar in tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, leidt automatisering van bedrijfsprocessen niet noodzakelijk tot jobverlies. Wel zullen we ons allemaal moeten heroriënteren en mee evolueren”, zegt Joël Poilvache van Robert Half.