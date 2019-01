Honderd Vlaamse jongeren naar de Wereldjongerendagen in Panama

Brussel - Op woensdag 16 januari 2019 trekt IJD - Jongerenpastoraal Vlaanderen met 100 Vlaamse jongeren naar Panama in Centraal-Amerika om er samen met jongeren uit zo’n 180 verschillende landen de Wereldjongerendagen (WJD) te beleven. Dit is een internationale bijeenkomst voor jonge gelovigen die om de drie jaar georganiseerd wordt door de rooms-katholieke Kerk. Het is het grootste christelijke jongerenfeest.

Er worden enkele honderdduizenden jongeren verwacht. Hoogtepunten worden de intrede van paus Franciscus (donderdagavond), de kruisweg (vrijdagavond) en de nachtwake op zaterdagavond gevolgd door de slotviering op zondagochtend.

De Vlaamse groep bestaat uit een aantal deelnemers die al verschillende edities van de Wereldjongerendagen beleefd hebben en jongeren voor wie dit geloofsfestival een heel nieuwe ervaring is. Van 16 januari tot 21 januari 2019 verkent de Vlaamse delegatie eerst een stukje regenwoud en volgen de deelnemers een programma dat lokaal voor is voorbereid. Vanaf maandag 21 januari nemen de jongeren deel aan het officiële programma van de Wereldjongerendagen.

Omdat januari voor veel jongeren een lastige reisperiode is, wil IJD - Jongerenpastoraal Vlaanderen de Wereldjongerendagen naar België brengen in de nacht van 26 januari 2019. Die nacht zal een livestream te volgen zijn van de nachtwake in Panama-Stad, kan men deelnemen aan workshops en ‘s ochtends is er een solidair ontbijt met Brusselse daklozen.