Wetsdokter spreekt beschuldigde tegen op assisenproces: “Op het mes vallen en sterven, zoals hij verklaart, kan niet”

Tongeren - De eerste getuige op de vierde procesdag in Tongeren, waar de 53-jarige Mariusz Marciniak terechtstaat voor moord op zijn Poolse landgenoot Dominik Szambelan (31), was dinsdag wetsdokter Wim Van de Voorde. Hij lichtte de tien steekwonden bij het slachtoffer toe. De beschuldigde verklaarde dat Szambelan met zijn buik op het mes was gevallen, maar volgens de wetsdokter was dat onmogelijk. Mariusz zat op de achterbank in de werfbestelwagen, terwijl Dominik van vooraan op de passagiersstoel naar achteren ging. Ter hoogte van de achterbank kreeg Dominik de eerste messteken.

Szambelan zou zijn linkerarm omhoog hebben geheven, want hij had messteken in de oksel en aan de binnenzijde van die linker bovenarm. Die waren nog niet levensbedreigend, want Szambelan vluchtte weg op de kiezelparking. Mariusz is hem dan achterna gegaan.

De wetsdokter kon alleen suggereren wat er gebeurd is, want de beschuldigde kan zich alleen een eerste messteek herinneren. Daarna werd het hem zwart voor de ogen. “Het slachtoffer ging neer op de kiezel. Dat is te zien aan de kleine letsels in het gezicht. Hij incasseerde nog messteken in de rug tijdens het achtervolgen en/of in zijligging. Na het kantelen naar de rug liep het slachtoffer steekwonden in de hartstreek op, “ aldus Van de Voorde.

Kromgebogen

Een messteek ketste af op het borstbeen en daardoor was het mes kromgebogen. In de borststreek waren het hart en de borstaorta doorboord en was de achterkant van de linkerlong geraakt. De wonde had een diepte van ongeveer 19,5 centimeter en dat stemde overeen met de lengte van het lemmet van het mes. Mariusz gaf Szambelan enkele messteken in de rug die daar ook levensbedreigende letsels veroorzaakt hadden. De milt, linker nier en buikaorta waren aangesneden.

De wetsdokter bevestigde de stelling van aanklager Boyen. “Als hij gestopt was met die eerste messteken, dan hadden we hier niet gezeten,“, beweerde Boyen. “Dan had hij na de nodige zorgen het ziekenhuis dezelfde dag mogen verlaten”, voegde de wetsdokter eraan toe.

Normaal begaafd

De gerechtspsychiater en de psycholoog gaven uitleg over de persoonlijkheid van Marciniak. De Poolse bouwvakker is een normaal begaafde man zonder ernstige psychiatrische problematiek. Hij is in staat de verantwoordelijkheid voor zijn daden op te nemen. Ze besloten ook dat Marciniak geen begeleiding nodig heeft met het oog op zijn terugkeer in de maatschappij.

Volgens de deskundigen hebben de feiten zich voorgedaan binnen een geleidelijk aan opgebouwde spanning met het slachtoffer, waarbij Marciniak zich mogelijk bedreigd voelde met gevoelens van ontgoocheling en frustratie. Dominik beschuldigde Marciniak van pedofilie, waarbij hij zijn kleindochter zou hebben aangerand. Dominik zelf maakte seksuele avances naar twee dochters van Marciniak.