Gillette verzet zich in spotje tegen “toxische mannelijkheid” en krijgt golf van protest over zich heen

Een reclamefilmpje heeft Gilette een hoop kritiek opgeleverd van activisten die opkomen voor de rechten van de man. In het filmpje wordt gesproken van “toxische mannelijkheid” en hoe die gebannen zou moeten worden om het beste uit de man te halen. “Dit is een belediging”, klinkt het.

“De jongens die vandaag toekijken, zijn de mannen van morgen”: daarmee besluit Gillette het reclamefilmpje dat heel wat reacties losmaakt. De slogan van de scheermesjesfabrikant, ‘The Best a Man Can Get’, wordt in het filmpje in vraag gesteld. “Is dit echt the best a man can get”, wordt het, waarop beelden getoond worden van seksuele intimidatie en de kleine kantjes van mannen tegenover vrouwen. #MeToo is nooit ver weg, met als boodschap: er zit meer in de man dan dat, het moet beter.

En net daarom liggen Procter&Gamble, de maker van de reclamecampagne, en Gillette zelf onder vuur. De “toxische mannelijkheid”, waar in het filmpje over gesproken wordt, zou volgens activisten alle mannen over dezelfde kam scheren. “Mannen zijn het wilde geslacht, waardoor ze als gevaarlijker beschouwd worden. Maar daardoor zijn ze ook dynamischer”, schrijft het rechtse magazine The New American bijvoorbeeld.

Volgens Paul Joseph Watson, verspreider van complottheorieën en een bekend figuur in de rechtse wereld, beschuldigt Gillette ervan te insinueren dat al zijn klanten “mensen zijn die seksueel misbruik willen plegen en freaks zijn”. Op YouTube kreeg het filmpje al tal van ‘dislikes’ en veel mensen reageren dat ze nooit nog een scheermesje van het merk zullen kopen.

I've used @Gillette razors my entire adult life but this absurd virtue-signalling PC guff may drive me away to a company less eager to fuel the current pathetic global assault on masculinity.

Let boys be damn boys.

Let men be damn men. https://t.co/Hm66OD5lA4 — Piers Morgan (@piersmorgan) 14 januari 2019

Het bedrijf zegt dat de reclame deel uitmaakt van een groter initiatief van het bedrijf om “positieve, bereikbare, gezonde en inclusieve versies van wat het betekent om een man te zijn” te promoten. “Vanaf vandaag beloven we dat we actief stereotypes en verwachtingen over mannen gaan uitdagen. In onze advertenties, de beelden die we posten op sociale media, de woorden die we kiezen en zoveel meer.”

Het bedrijf beloofde ook een miljoen dollar per jaar te zullen geven aan non-profitorganisaties “die mannen helpen om aan zichzelf te werken om zo rolmodellen te kunnen worden voor de volgende generatie”.