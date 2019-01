Veertien arrestaties bij operatie in Barcelona tegen cel die mogelijk aanslag wou plegen

Veertien personen zijn dinsdag opgepakt in Barcelona en een nabijgelegen stad, bij een politieoperatie tegen een cel die ervan wordt verdacht een aanslag te willen plegen. Dat is vernomen bij de Catalaanse regionale politie.

“De intentie was een aanslag te plegen, maar we zoeken nog steeds uit welke plaatsen”, aldus een woordvoerder van de regionale politie Mossos d’Esquadra. Veertien mensen zijn tot dusver opgepakt in de operatie in Barcelona en Igualada, een kleine stad op zowat zestig kilometer van de Catalaanse hoofdstad. Dertien mensen zijn opgepakt in Barcelona, één in Igalada. De woordvoerder van de politie zei niets over hun nationaliteit, leeftijdheid en profiel.

De regionale politie maakte dinsdagochtend op Twitter bekend dat een antiterreuroperatie was opgestart. De politie voerde zes huiszoekingen uit in Barcelona en Igualada. Meer dan 100 agenten werden ontplooid. De operatie vond plaats op bevel van de Audiencia Nacional, de rechtbank in Madrid die onder meer bevoegd is voor terrorisme.