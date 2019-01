Universiteit niet opgezet met bezoek urbex'ers aan verlaten geneeskundecampus: “Dit is inbraak”

Leuven - Een groepje Nederlandse Urbex'ers is afgelopen weekend binnengedrongen in verlaten gebouwen van de KU Leuven op de Hertogensite. Wat ze er aantroffen overtrof al hun verwachtingen. “We vonden zelfs echte hersenen. Supervet”, klonk het. De KU Leuven vindt hun bezoek echter niet zo ‘vet’.

Zoek een verlaten gebouw, een manier om er binnen te dringen zonder echte braak te plegen en ga op ontdekkingstocht. Dat is urban exploring, een term die in de jaren negentig bedacht werd door de Canadese explorer Jeff Chapman. Steeds meer jongeren vinden het cool, en hebben blogs met foto's of Youtube-kanalen voor videoverslagen. Zo ook het Nederlandse duo Urbex Explore. Zij drongen afgelopen weekend samen met vrienden van Serious Urbex binnen in verlaten gebouwen van de campus geneeskunde op de Hertogensite. Hun video is nu een grote hit op Youtube.

“Vrienden waren er eerder die week al geweest en waren enorm enthousiast”, klinkt het bij de leden van Urbex Explore, die hun naam liever geheimhouden. En dus trokken ze afgelopen zaterdag vanuit Eindhoven naar Leuven. De heren wisten al een beetje wat ze konden verwachten, maar stonden toch echt versteld. Massa's oude geneeskundige toestellen zoals dissectiescharen, röntgenfoto's, operatietafels en een couveuse. Maar ook vitrinekasten vol botten en schedels, hersenen en potten met op sterk water gezette vissen. “Zoiets was ik echt nog nooit tegengekomen. Dat zie je normaal in musea, maar niet op een urbex-locatie. Er was zo veel te ontdekken dat we zondag nog eens terugkeerden. In totaal waren we zeker drie uur binnen. Het was echt een super vette belevenis”, aldus de urbex'er.

Inbraak

Bij de KU Leuven kunnen ze niet echt lachen met het bezoek. “Dit is inbraak. Zelfs als er een deur open staat, hoor je niet binnen te gaan in privé-gebouwen”, zegt Jef Arnout, beheerder van de groep Biomedische Wetenschappen bij de KU Leuven. “Het gebouw waar ze binnendrongen is een beschermd gebouw dat in de toekomst herbestemd zal worden. Een deel is verlaten, maar er zijn ook nog lokalen in gebruik. Dus tijdens de werkuren kunnen de deuren soms open zijn. Buiten de uren, zou dat eigenlijk niet mogen. Maar menselijke fouten kunnen natuurlijk altijd, zeker in een gebouw waar niet veel mensen meer komen.”

Foto: rr

Arnout veronderstelt dat de reeks ‘Markante Plekken’ van de VRT de urbex'ers op het spoor heeft gezet. “Die zijn ook in de gebouwen geweest. Dus eigenlijk hadden we kunnen voorzien dat dat een vervolg zou krijgen. De VRT is een respectabele organisatie dus ik veronderstel dat zij toestemming hadden gevraagd, al weet ik niet bij wie. Maar deze jongeren hebben dat zeker niet gedaan. Hadden ze dat wel gedaan, vond ik hun bezoek oké. Maar nu hebben ze echt een fout begaan.”

Bewaking verhogen

En hoe het komt dat de jongeren er nog zo veel achtergelaten lichaamsdelen en toestellen konden aantreffen? “Het gaat om dingen die we op dit ogenblik niet meer gebruiken, maar waarvan er een aantal wel nog waarde hebben. De mensen van HistarUZ moeten nog bekijken welke stukken ze opnemen in hun collectie. Daarom hebben we nog niet alles opgeruimd”, zegt Arnout.

De komende dagen zal de KU Leuven alleszins bekijken hoe ze de bewaking van het gebouw kunnen verhogen, zodat urbex'ers er niet meer binnen kunnen.