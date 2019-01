Dader Kanaalmoord in beroep veroordeeld tot 25 jaar cel, vrouw vrijgesproken

Gent - Een man van Turkse afkomst die samen met zijn vrouw beschuldigd werd van moord op een 23-jarige Turkse Gentenaar wiens lichaam in 2014 in het kanaal Gent-Terneuzen in Sluiskil werd aangetroffen, is in beroep veroordeeld tot 25 jaar cel. Dat is vijf jaar minder dan in eerste aanleg. Zijn vrouw, die een affaire had gehad met het slachtoffer en daarna volgens het openbaar ministerie haar man hielp om hem om te brengen, werd net als in eerste aanleg vrijgesproken.

Het lichaam van Ozan Karagoz werd op 18 september 2014 uit het kanaal Gent-Terneuzen gevist in Sluiskil, net over de Nederlandse grens. Uit de autopsie bleek dat het slachtoffer gewurgd was. Hij was het laatst gezien in de omgeving van de Dampoort in Gent, waar hij in een auto gesleurd werd.

Na onderzoek van de nummerplaat van de wagen werd een koppel opgepakt en aangehouden. Het ging om de 36-jarige Tevfik S. en zijn vrouw Cidem uit Sint-Niklaas. Het slachtoffer had een korte affaire met de vrouw van het paar.

Tevfik S. werd veroordeeld tot 30 jaar, zijn vrouw werd vrijgesproken op grond van twijfel. Het parket ging in beroep om 30 jaar te vorderen voor Tevfik en 25 jaar voor zijn vrouw. Tevfik S. bleef altijd zijn onschuld volhouden, maar volgens het hof is er geen twijfel. “Het is niet uitgesloten dat hij de enige dader was, maar dat hij heeft deelgenomen staat vast.”

Dat de vrouw ook in de wagen zat, sluit het hof niet uit, maar is volgens het hof niet objectief bewezen. Daarom sprak het hof de vrouw opnieuw vrij op grond van twijfel.

Advocaat Frank Scheerlinck reageert tevreden op de vrijspraak. Maar ook advocaat Kristiaan Vandenbussche, die de familie van Ozan Karagoz bijstond, is blij met de einduitspraak. “Ondanks de beklaagde tot het laatste moment bleef ontkennen, werd het bewijs geleverd dat hij zijn liefdesrivaal heeft vermoord. Gerechtigheid is dus geschied. Het hof geeft ook een krachtig signaal dat wie in België komt wonen, zich mee moet schikken naar de westerse normen en waarden. Het hof zegt dat de eerwraak behoort tot een primitief denken. Archaïsch normenstelsel dat niet verenigbaar is met westerse cultuur. Het stond hem volkomen vrij om niet te emigreren indien hij het westers waardestelsel niet aanvaardde.”