Brits parlementslid stelt keizersnede uit om mee te kunnen stemmen over Brexit-akkoord

Tulip Siddiq, een Brits parlementslid voor Labour dat normaal gezien dinsdag had moeten bevallen met een keizersnede, heeft de operatie uitgesteld om toch nog te kunnen stemmen over de Brexitdeal. “Als mijn zoon een dag later op de wereld komt dan de dokters hadden aangeraden, maar die wereld er dan één is waarin de kans op een sterke relatie tussen Groot-Brittannië en Europa groter is, dan is het dat waard”, zegt ze zelf.

De 36-jarige Tulip Siddiq is één van de 256 parlementsleden voor Labour. Op aanraden van haar arts had ze voor vandaag/dinsdag een keizersnede ingepland om te bevallen van haar tweede kindje, maar dat was buiten premier Theresa May gerekend. Zij zou haar Brexit-akkoord eerst aan het parlement voorleggen op 11 december, maar stelde de stemming uit tot dinsdag.

Siddiq wil absoluut haar stem uitbrengen en heeft haar keizersnede daarom uitgesteld tot donderdag, zegt ze. De vrouw zal wel met een rolstoel naar het parlement moeten worden vervoerd, omdat ze aan zwangerschapsdiabetes lijdt. “Als mijn zoon een dag later op de wereld komt dan de dokters hadden aangeraden, maar die wereld er dan één is waarin de kans op een sterke relatie tussen Groot-Brittannië en Europa groter is, dan is het dat waard”, vindt ze zelf.

De situatie heeft het debat over stemmen op afstand in het Britse Lagerhuis opnieuw aangewakkerd. Dat kan niet, wat al tot vreemde toestanden en zelfs gevaarlijke situaties heeft geleid. Bij de stemming over het Verdrag van Maastricht begin jaren ‘90 - nog een Europese aangelegenheid - werd een parlementslid zelfs met een ambulance naar het parlement gereden om er met een hoofdknik zijn stem uit te brengen.

Tulip Siddiq zal hoogstwaarschijnlijk tegen het brexitakkoord stemmen. Zij is voorstander van een nieuw referendum over de Britse uitstap uit de EU.