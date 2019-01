Landbouwers vrezen pineut te worden van supermarktoorlog

De hevige concurrentiestrijd tussen de Belgische supermarkten zal leiden tot een neerwaartse druk op de prijzen. En die zal uiteindelijk terechtkomen bij de zwakste schakel in het productieproces: de landbouwer. Dat vreest landbouworganisatie ABS, het Algemeen Boerensyndicaat (ABS).

In 2019 komt de Nederlandse prijsbreker Jumbo naar België. Albert Heijn blijft dan weer als apart merk bestaan in ons land, terwijl zustermerk Delhaize de komende drie jaren driehonderd nieuwe winkels wil open. Marktleider Colruyt kondigde onlangs aan de laagsteprijzenstrategie onder alle omstandigheden te willen behouden. Veel supermarkten dingen dus naar de hand van de klant.

LEES OOK. Concurrentiestrijd tussen supermarkten laait nog heviger op: plannen Albert Heijn zijn slecht nieuws voor Colruyt

ABS vreest dat de concurrentiestrijd zal leiden tot een neerwaartse druk op de prijzen. “Die vrees is er, en terecht”, aldus ABS-voorzitter Hendrik Vandamme. Die druk merken de landbouwers voorlopig nog niet, maar de landbouwsector verwacht die dit jaar wel. “Misschien tegen het jaareinde”, zegt Vandamme.

De landbouworganisatie hoopt dat Europa soelaas biedt, door de komst van een nieuwe Europese richtlijn die oneerlijke praktijken in de voedselketen moet tegengaan. “Dan mag ook niet worden getreuzeld op Belgisch niveau om de richtlijn om te zetten”, aldus nog Vandamme.