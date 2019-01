Nieuwe klopjacht op holebi’s in Tsjetsjenië: “Al zeker 40 homo’s opgepakt, minstens 2 doden door folteringen”

In de Russische autonome republiek Tsjetsjenië zijn bij een nieuwe klopjacht op homoseksuele mannen en vrouwen minstens twee doden en veertig gewonden gevallen, zo melden mensenrechtenorganisaties. Opnieuw komen er meerdere verhalen naar boven over folteringen en mishandelingen.

Zeker 40 mensen zouden zijn opgesloten in een regeringsgebouw in de stad Argun. Daar werden ze gemarteld. Om te voorkomen dat ze het land zouden kunnen verlaten, werden de paspoorten van de slachtoffers vernietigd.

Foto: REUTERS

De nieuwe golf van geweld stak volgens de gezaghebbende homorechtenorganisatie Russian LGBT Network eind december de kop op, na de arrestatie van de moderator van een online LGBT-forum op de Russische socialenetwerksite VKontakte. De politie zou de lijst met contacten in zijn telefoon gebruikt hebben om andere leden van de LGBT-gemeenschap op te sporen. De melding wordt deels bevestigd door de Russische regimekritische krant Novaya Gazeta, die zich daarvoor beroept op anonieme bronnen.

En ook mensenrechtenorganisatie Amnesty International beschikt over geloofwaardige bewijzen dat de autoriteiten van Tsjetsjenië een nieuwe aanval hebben geopend op mensen van wie wordt verondersteld dat ze homoseksueel of lesbienne zijn. Sinds december 2018 zouden ten minste twee mensen zijn doodgemarteld. Ook de familieleden van de slachtoffers worden bedreigd en de slachtoffers zelf wordt verboden om nadien te getuigen over wat hen werd aangedaan.

Het is niet de eerste keer dat er een heuse klopjacht op holebi’s wordt gehouden in Tsjetsjenië. In 2017 werden honderden homo’s ontvoerd in het land en daarna gemarteld. Sommigen werden ook gedood. De berichten over die martelingen leidden toen tot internationaal protest.

“Het nieuws dat de autoriteiten opnieuw met de onderdrukking zijn begonnen, is gruwelijk. We zijn ontzet over de berichten dat zeker twee mensen zijn overleden door verwondingen die het gevolg zijn van marteling. Nu levens in gevaar zijn, is er dringend behoefte aan een internationale reactie om homo’s en lesbiennes in Tsjetsjenië te beschermen”, zegt Marie Struthers van Amnesty International.

Kadyrov Foto: IMAGEGLOBE

“Nooit gestopt”

Volgens Igor Kochetkov van het Russische LGBT Network is het geweld tegen holebi’s in Tsjetsjenië nooit opgehouden. “Hoogstens heeft het op kleinere schaal plaatsgevonden, maar het is niet gestopt’, zegt hij aan de Britse krant The Guardian. “We hebben weet van zeker 2 doden, maar het zijn er waarschijnlijk meer. De folteringen nu zijn bijzonder wreed, nog erger zelfs dan die van in 2017. En voor het eerst worden nu ook vrouwen systematisch opgepakt omwille van hun geaardheid.”

De president van Tsjetsjenië, Ramzan Kadyrov, ontkent dat homoseksuelen in zijn land het slachtoffer zijn dan geweld. In minstens één interview zou hij volgens The Guardian echter, net als in 2017, opnieuw gezegd hebben dat “homoseksuelen moeten opgeruimd worden om ons bloed te zuiveren.”

Ook een woordvoerder van Kadyrov zegt dat de beschuldigingen “leugens en fake news” zijn.

Onthutsend rapport

De Organisaties voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) publiceerde op 21 december 2018 overigens een rapport over de onderdrukking van holebi’s in 2017. Daarin staat te lezen dat Rusland weigert om samen te werken of te antwoorden op oproepen om de aanvallen te onderzoeken. Tot nu toe is niet officieel onderzocht wat er precies is gebeurd en niemand is verantwoordelijk gehouden voor de wreedheden die toen zijn begaan.

Zuiveringsacties

Volgens het rapport hebben sinds december 2016 in drie fases ‘zuiveringsacties’ plaatsgevonden waarbij homo’s en lesbiennes op grote schaal werden opgepakt, gemarteld en vermoord. Dat gebeurde vaak volgens eenzelfde stramien: ze werden opgepakt, in niet-officiële gevangenissen gemarteld om hen een bekentenis af te dwingen, waarna ze gedwongen werden namen van andere holebi’s te noemen. De slachtoffers werden vaak zonder water, voedsel en medische verzorging gezet. Sommige slachtoffers werden weer aan de familie overgedragen, waarna die familie de opdracht kreeg de ‘eer’ hoog te houden en het slachtoffer te doden.

Steun van Rusland

Afbeelding van Poetin Foto: AFP

Amnesty roept de internationale gemeenschap intussen alweer op om onmiddellijk in actie te komen om homoseksuelen en lesbiennes in Tsjetsjenië te beschermen. “Ook moet zij de druk op de Russische autoriteiten opvoeren om de misdrijven die zijn begaan te onderzoeken. Het feit dat nog niemand is berecht voor de aanvallen in 2017, toont aan dat homoseksuelen en lesbiennes in Tsjetsjenië er niet op kunnen vertrouwen dat de Russische autoriteiten hen beschermen’, zegt Struthers nog.

“Het uitblijven van het onderzoek moedigt de Tsjetsjeense autoriteiten aan om holebi’s opnieuw te vervolgen. Ze weten dat de Russische autoriteiten hen zullen steunen bij hun ontkenningen en het verdoezelen van de feiten.”

Autoritair leider

Tsjetsjenië is een autonome republiek binnen Rusland. Het land staat bekend als uiterst conservatief. De meeste inwoners zijn moslim of Russisch-Orthodox. Al meer dan tien jaar zwaait president Ramzan Kadyrov er met harde hand de plak. De autoritaire leider tolereert geen enkele vorm van dissidentie en noemde prostitutie, drugs en homoseksualiteit eerder al ‘het vergif van onze tijd’.