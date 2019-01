“Nemmouche is niet de man die de trekker overhaalde in Joods Museum”: deze zeven elementen moeten dat bewijzen

Brussel - “Mehdi Nemmouche is niet de dader die de trekker heeft overgehaald, bij de executies in het Joods museum”, zo bezwoeren de advocaten van Nemmouche deze middag tegenover de Brussel assisenjury, bij de voorlezing van hun akte van verdediging. “Daarvoor hebben we alle bewijzen in handen.” Ze haalden zeven elementen naar voor, die de onschuld moeten bewijzen van Nemmouche.

Bewijs één. Er zat geen DNA van Mehdi Nemmouche op de deur van het joods museum. “Uit de camerabeelden blijkt nochtans duidelijk dat de dader de deur met zijn linkerhand geopend heeft”, zegt advocaat Henri Laquay.

“De deur was automatisch gesloten, want de dader slaagde er niet in om de deur te openen. Ook met zijn rechterhand heeft hij de deur twee keer vastgenomen. Volgens de akte van beschuldiging van de procureur had de dader geen handschoenen aan. Twee uur na de aanslag waren onderzoekers al in de weer om op die deur DNA te zoeken.”

“Er werd van verschillende mensen DNA gevonden, maar niet van Nemmouche. Het DNA dat niet geïdentificeerd werd, wijst naar de echte dader.”

Bewijs twee. Er zaten geen vingerafdrukken van Mehdi Nemmouche op het pistool “Ook hier zat zijn DNA niet”, zegt advocaat Laquay

Het DNA zat wel op het machinegeweer dat bij de aanslag gebruikt werd, en dat net zoals het pistool bij Nemmouche bij zijn arrestatie gevonden. Maar dat zou gebeurd zijn toen Nemmouche het wapen stal en naar Marseille meenam.

“Hij had die wapens niet omdat hij een aanslag wilde plegen, of om op agenten te schieten. Maar hij voelde zich bedreigd en achtervolgd door de échte moordenaar. Hij voelde zich opgelucht bij zijn arrestatie. Hij heeft zich niet verzet, en hij heeft niet naar zijn wapens gegrepen.”

Bewijs drie. Mehdi Nemmouche had bij zijn arrestatie nog de revolver bij, die gebruikt was bij de aanslag. “Om zich te verdedigen”, zeggen zijn advocaten. “Nochtans was dat wapen defect. Als hij de schutter was, had hij geweten dat het wapen stuk was en had hij het toch niet meer bij zich gehad.”

“Als hij echt de dader was, had hij de zak met het machinegeweer wel bij zich gehouden in de bus. Klaar om te schieten.”

Bewijs vier. Zijn gedrag tijdens zijn arrestatie op een bus in Marseille. “Niemand gelooft toch dat een professionele moordenaar de bus Amsterdam – Marseille zou nemen, waarvan iedereen weet dat er vaak drugcontroles zijn? Niemand gelooft ook dat zo iemand, zwaarbewapend, zich zomaar zou overgeven aan twee douaniers.”

Bewijs vijf. De foto van de dader waarop kennissen van Mehdi Nemmouche hem menen te herkennen, werd vervalst door het gerecht. “De onderzoeksrechter heeft in de raadkamer bevestigd dat de foto “op journalistieke wijze”vervalst is”, aldus de advocaten.

Volgens de verdediging zou het gerecht de zonnebril van de dader op de foto met de computer weggeveegd hebben, en er een gezicht op gekleefd hebben.

“Als u de echte beelden van de bewakingscamera bekijkt, zal u zien dat hij niet op Nemmouche gelijkt. Aan geen enkele van de getuigen die de echte moordenaar uit het museum zagen vertrekken, heeft de politie trouwens een foto van Nemmouche getoond.”

Bewijs zes. De arrestatie van zijn kompaan Nacer Bendrer. “Bendrer werd op 17 februari 2015 opgepakt, omdat hij de wapens geleverd zou hebben aan Nemmouche. Maar een jaar later werd hij alweer op vrije voeten gesteld. Waarom werd hij dan later toch weer opgepakt, en staat hij nu terecht? Omdat er geen bewijzen zijn tegen Nemmouche”, aldus advocate Virginie Taelman.

Volgens de advocaten is Bendrer bedreigd door het gerecht: “Ofwel zeg je dat Nemmouche de dader is en ben je straks weer vrij, ofwel sta je mee terecht.”

“Daarom heeft Bendrer vertelt dat Nemmouche bij hem wapens kwam zoeken. Dat is absurd: een échte professionele terrorist heeft zo’n wapenleverancier niet nodig.”

Bewijs zeven. De verklaringen van vier Franse journalisten, die vertelden dat Nemmouche de beul was die hen in Syrië voor ISIS gevangen hield. “Hun verklaringen horen hier eerst en vooral niet. Dit soort feiten moet in Frankrijk behandeld worden”, meende advocaat Laquay.

“De ene journalist zegt dat hij mishandeld is, de ander beweert dan weer dat die bewaker hem niets misdaan heeft. Vertellen ze de waarheid? Of komen ze een rekening vereffenen?”

“We vragen de jury om diep na te denken tijdens dit proces. Welk bewijs halen de aanklagers hier echt boven, dat onomstotelijk bewijst dat Mehdi Nemmouche de dader is, die de trekker overhaalde in het Joods museum?”