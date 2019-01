Man steekt eigen wagen in brand en schuift schuld in schoenen van drugsdealer

Kortrijk - Er hangt een man van 26 jaar een celstraf van achttien maanden boven het hoofd voor een reeks bizarre feiten. Hij stal een nummerplaat, loste een schot op café en stak zijn wagen in brand. Daarna deed hij dit af als een afrekening in het drugsmilieu.

Voor de Kortrijkzaan was het een wel erg bewogen nacht, die bewuste 2 maart 2016. “Nadat hij een nummerplaat had gestolen, maakte hij amok in café Central in Bissegem waar hij een schot loste. Wat later reed hij tegen een paaltje op een werf waar zijn portefeuille wordt gevonden en tot slot stak hij zijn eigen wagen in brand. Dat is op zijn minst vreemd te noemen”, zo zei de procureur dinsdag.

Aan de politie zou de beklaagde eerst verklaard hebben dat zijn wagen geraakt werd door een brandbom. Een bekende figuur in de drugswereld zou nog een eitje te pellen hebben met hem, maar daar bleek later niets van aan. Nadien verklaarde hij dat de brand een stom ongeluk was: een bidon met benzine was omvergevallen tijdens een manoeuvre, en net op dat moment zou hij zijn sigaret hebben laten vallen. Maar ook daar geloofde de procureur weinig van. “Dus meneer heeft eerst nog rustig reglementair geparkeerd en netjes de deuren gesloten, terwijl het voertuig al in brand stond?”, klonk het.

Volgens de branddeskundige werden brandversnellers gebruikt en gaat het om brandstichting. De beklaagde betuigde in de rechtbank zijn spijt over de valse verklaring, maar bleef er bij dat het om een ongeluk ging. “Het gaat om feiten van bijna drie jaar geleden. Toen gebruikte ik dagelijks vijf gram heroïne, het ging echt niet goed. Nu kijk ik vooruit, en ik hoop dat de rechtbank hetzelfde kan doen”, zei hij aan de rechter. Die laatste zal uitspraak doen op 19 februari.