Aanslag op hotelcomplex in Keniaanse hoofdstad opgeëist door terreurgroep: “Mensen schuilen om te overleven”

In de Keniaanse hoofdstad Nairobi is een terroristische aanslag aan de gang op een hotel- en bedrijvencomplex. Er vonden minstens twee ontploffingen plaats en getuigen hoorden geweerschoten. Vier gewapende mannen zouden het complex binnengedrongen zijn. Meerdere auto’s staan in brand, de hulpdiensten zijn massaal ter plaatse en mensen vluchten en zoeken dekking. De Somalische terreurgroep al-Shabaab heeft de aanslag al opgeëist.

Een reporter van Reuters zag een bebloede man het hotel verlaten, terwijl studenten van de nabijliggende universiteit geëvacueerd werden. “Ik hoorde plots geweerschoten”, zegt een vrouw die in een gebouw in de buurt werkt en ook nog twee ontploffingen hoorde. “Mensen liepen weg met hun armen in de lucht en sommigen kwamen de bank binnen om te schuilen om te overleven.”

De buurt is afgezet, zegt politiechef Philip Ndolo. Vanop de site, waarop het grote hotel DusitD2, banken en bedrijven gevestigd zijn, stijgen zwarte rookwolken op door de voertuigen die er in brand staan. “We hebben agenten ter plaatse gestuurd, ook van de antiterreureenheid”, zegt politiewoordvoerder Charles Owino. Getuigen zagen vier gewapende mannen het complex binnengaan.

Een politieman zei bij BBC dat het er niet goed uitziet. “Er zijn mensen aan het sterven.” Lokale media melden dat er mogelijk drie mensen om het leven zijn gekomen en één verdachte opgepakt is. Bevestiging daarvan is er nog niet.

De explosie was hoorbaar vanuit het kantoor van persbureau AFP in Nairobi, meer dan 5 kilometer verderop. Een veiligheidsagent zei aan AFP dat het om “gangsters” ging.

Het is niet de eerste keer dat er in Nairobi een aanslag gepleegd wordt door Somalische terroristen. In 2013 kwamen tientallen mensen om in een winkelcentrum en in een universiteit werden in 2015 bijna 150 studenten gedood door terroristen.

