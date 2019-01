Duitse geheime dienst dreigt ermee AfD “onder toezicht” te plaatsen door extremistisch discours van leden

De Duitse geheime dienst dreigt ermee de rechtspopulistische partij AfD “onder toezicht” te plaatsen vanwege het extremistische discours van sommige van haar leden. Het zogenaamde Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) maakt van de partij een ‘test case’, waarbij zal worden nagegaan of de leden eventuele banden hebben met radicaal extreemrechts en neonazistische milieus. Dat is uit regeringsbron vernomen.

Wordt een organisatie officieel “onder toezicht” geplaatst, wat dus voorlopig niet het geval is met AfD, dan krijgen de binnenlandse inlichtingendiensten uitgebreidere bevoegdheden, zoals het rekruteren van informanten en het opslaan van persoonlijke gegevens. Maar de observatie gaat maar tot een zekere hoogte. Van het inzetten van undercoveragenten is geen sprake.

De rechtsnationalistische ‘Flügel’ rond Björn Höcke, voorzitter van AfD in Thüringen, en Junge Alternative (JA), de jongerenbeweging van de partij, worden wel al scherper in de gaten gehouden door de geheime dienst.

AfD werd in 2013 gesticht als eurokritische partij, maar transformeerde in 2015, het jaar van de vluchtelingencrisis, tot een antimigrantenpartij. De partij heeft intussen parlementsleden in alle zestien Duitse deelstaten.