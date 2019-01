Zoektocht naar peuter die in waterput van 110 meter diep viel, gaat verder

In Spanje gaat de zoektocht naar de 2-jarige peuter verder die zondag in een diepe en erg smalle put was gevallen tijdens een familie-uitje. Hoe het incident zal aflopen, is nog onduidelijk: de kleine Yulen is nog altijd niet gelokaliseerd.

Het incident vond zondag omstreeks 14 uur plaats tijdens een familie-uitstapje in Totalán, een gemeente in de provincie Málaga. Het jongetje viel tijdens een wandeling in een prospectiegat, een put die werd gegraven om op zoek te gaan naar water. Hoe het kind genaamd Yulen daar is beland, is nog onduidelijk. Wel is zeker dat de put zich op privéterrein bevindt.

25 centimeter breed

De omstandigheden voor de reddingswerkers zijn erg moeilijk: het openingsgat van de put is slechts 25 centimeter breed en dus ontoegankelijk voor een volwassene. Ook is niet duidelijk waar Yulen zich precies bevindt. Via een camera vond het team maandagochtend op zo’n 75 meter diepte een snoepzakje dat de jongen bij zich had bij zijn verdwijning. Helaas is het nog niet gelukt om materiaal nog dieper te laten zakken.

Foto: EPA-EFE

Maria Gamez, een lokale agent, hoopt dat de operatie toch nog uitdraait op een succes, maar geeft toe dat het moeilijk wordt. “Het is koud en nat, geen makkelijke omstandigheden om een zoektocht in uit te voeren. Niemand is er technisch op voorzien om een lichaam te redden uit zo’n smalle ruimte.”

Tunnels

Volgens Bernardo Molto van de civiele bescherming zal de reddingsoperatie zich nu vooral focussen op het graven van aparte tunnels, in de hoop zo de schacht te bereiken. Zo wil de brandweer vermijden dat er stukken vallende aarde de huidige schacht zouden blokkeren.

Intussen is heel het land in de ban van de reddingsactie. Ook eerste minister Pedro Sanchez sprak in een tweet zijn steun uit aan de familie en reddingswerkers. “Al mijn steun voor de ouders en reddingsteams die meehelpen aan deze missie. We blijven hopen op de beste uitkomst.”

Comparto la angustia de la familia del pequeño de dos años que ha caído en un pozo en #Totalán #Malaga.

Todo mi apoyo a los padres y a los equipos de emergencias que están participando en el rescate. Mantengamos la esperanza en el mejor desenlace. https://t.co/z3CeGMfJET — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 13 januari 2019

Foto: AP