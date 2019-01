VAR krijgt virtuele lijn voor buitenspel, Pro League gaat zelf korting op sociale bijdragen herbekijken

Op de raad van Bestuur van de Pro League zijn dinsdag enkele knopen doorgehakt. Zo zullen de profclubs zelf enkele voorstellen doen om de korting op sociale bijdragen voor voetballers te herzien en zal vanaf de play-offs de videoref (VAR) gebruik kunnen maken van een virtuele lijn om te bepalen of een speler buitenspel staat. Er komen echter nog geen nieuwe maatregelen over de omgang tussen clubs en makelaars in de huidige transferperiode.

1. Zelf voorstellen om korting op sociale bijdragen te herzien

De profclubs gaan zelf enkele voorstellen doen om de korting op sociale bijdragen voor voetballers te herzien. Vandaag betaalt een grootverdiener als Adrien Trebel minder sociale bijdragen dan een vuilnisman. “We beseffen dat de huidige voordelen maatschappelijk een politiek niet verdedigbaar zijn”, zegt woordvoerder Stijn Van Bever. Concreet zullen een aantal scenario’s voorgelegd worden in het paritair comité van vrijdag, waar zowel het management van de Pro League, de sociale partners als de overheid aanwezig zal zijn.

Over de korting op de bedrijfsvoorheffing die de clubs krijgen, per club ook ettelijke miljoen per jaar, werd niet gesproken.

2. Virtuele lijn voor VAR

Vanaf de play-offs zal de videoref (VAR) gebruik kunnen maken van een virtuele lijn om te bepalen of een speler buitenspel staat. Er werd een contract van twee jaar met optie afgesloten met de Luikse firma Deltacast. De kost is vrij hoog: 700 euro per wedstrijd.

3. Oprichting van een Clearing House wordt in gang gezet

Er zijn in de huidige transferperiode nog geen nieuwe maatregelen van kracht over de omgang tussen clubs en makelaars. Op 17 december gaf een Expert Panel aangesteld door de Pro League een aantal aanbevelingen. Bedoeling is dat die tegen de zomermercato geïmplementeerd worden. Op 29 januari zal een vergadering plaatsvinden met het Expert Panel en de Voetbalbond om een aantal maatregelen overeen te stemmen met het bondsreglement. De oprichting van een Clearing House, dat de financiële transacties tussen makelaars en clubs regelt, zal dan in gang gezet worden. Voor andere maatregelen, zoals de betaling van de makelaar door spelers in plaats van door clubs, moet er overleg met de overheid komen. Aangezien er geen federale regering is, ligt dat momenteel moeilijk.

4. Aanvoerdersband in regenboogkleuren

In het weekend van 23 en 24 februari zullen de aanvoerders van clubs in 1A en 1B met een aanvoerdersband in regenboogkleuren spelen. Dat kadert in een diversiteitsactie van de Pro League in samenwerking met de overheid. Ook de hoekschopvlaggen zullen in regenboogkleuren zijn. De aanvoerdersbanden zullen gesigneerd worden en daarna geveild.