Jan Vertonghen is opgelucht na comeback: “Hopelijk zijn blessurezorgen nu achter de rug”

Jan Vertonghen maakte afgelopen zondag tegen Manchester United zijn comeback bij Tottenham na alweer een maand in de lappenmand te hebben gelegen met een dijblessure. Eerder dit seizoen stond hij ook al anderhalve maand aan de kant met een hamstringblessure. “Ik voel me eindelijk opnieuw een voetballer”, liet de Rode Duivel op de website van Tottenham optekenen. Vertonghen miste dit seizoen al achttien duels voor Tottenham door blessureleed.

“Ik hoop dat de blessurezorgen nu achter de rug zijn”, stak de Belgische recordinternational van wal. “Ik wil opnieuw mijn vorm van vorig seizoen terugvinden (toen hij door de supporters tot Speler van het Jaar werd verkozen, red.). Fysiek voelde ik me zondag honderd procent. En daar ben ik heel blij om. Ik voel me eindelijk weer een voetballer. Mijn twee blessures waren gewoon pech. Ik ben nu opnieuw klaar om het team te helpen.”

Het resultaat tegen Man Utd zondag (0-1 nederlaag) viel tegen, maar Vertonghen heeft er vertrouwen in dat de Spurs zullen terugslaan. “We strijden nog mee op vier fronten”, aldus de verdediger. “Ik zie een positieve toekomst tegemoet. De nederlaag tegen United heeft ons vertrouwen niet aangetast. We focussen ons als team op de kwaliteit van ons spel en die was er zondag. Het resultaat was niet goed, maar we kijken al vooruit naar de verplaatsing van zondag naar Fulham.”

Tottenham staat na 22 speeldagen op de derde plaats in de Premier League, met een achterstand van negen punten op leider Liverpool. In de Champions League overleefden de Spurs de groepsfase en wacht in de achtste finales een confrontatie met Borussia Dortmund. In de FA Cup treffen ze in de zestiende finales Crystal Palace, terwijl in de League Cup in de halve finales Chelsea de tegenstander is. Tottenham won het heenduel in de halve eindstrijd met 1-0.