Hoe Pascal Naessens en Fabrizio straks uw loon kunnen doen stijgen

Als de prijzen van Fabrizio’s tatoeages of Pascal Naessens’ kookboeken straks de hoogte inschieten, dan stijgt uw loon ook. Tatoeages, kookboeken maar ook deursloten en studentenkoten zitten voortaan ook in de korf die de consumentenindex bepaalt. Maar wat is dat toch allemaal, de index, spilindex en gezondheidsindex? En wat heeft het met uw leven te maken? Veel meer dan u denkt. De experts van de FOD Economie en twee economen lichten toe.