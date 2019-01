Vlaamse collega’s rouwen om doodgestoken “burgemeestervriend”: “Zo’n lieve en aangename man”

De vlaggen in Gent en Mechelen hingen vandaag halfstok. De moord op Pawel Adamowicz (53), de burgemeester van het Poolse Gdansk, is bij zijn Vlaamse collega’s Daniël Termont en Bart Somers hard aangekomen. De ex-burgemeester van Gent rekende hem onder zijn “burgemeestervrienden”. “Wat zondagavond gebeurd is, dat is verschrikkelijk.”