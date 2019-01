Nu al dodelijk skiseizoen en de meesten moeten nog vertrekken

Drie Duitsers omgekomen in een lawine in Lech in Oostenrijk, maandag een Nederlandse skiër omgekomen in de Franse Alpen… Het echte skiseizoen moet in feite nog beginnen maar nu al kwamen in de wintersportgebieden een tiental mensen om. Door de vele sneeuw en het skiën buiten de pistes kwamen de meeste slachtoffers om door lawines. Vandaag, dinsdag, nog werden drie skiërs in Zwitserland verrast. Ze kwamen gelukkig met de schrik vrij. Maar het toont aan dat het gevaar alom aanwezig is.

Een 45-jarige Nederlandse skiër is deze week bij de Franse wintersportplaats Valmorel om het leven gekomen toen hij werd verrast door een lawine.

Volgens de lokale media was het slachtoffer buiten de piste aan het skiën. Samen met zijn zoon en een vriend. De 22-jarige zoon slaagde erin zijn vader uit te graven, nog voordat de gealarmeerde reddingswerkers arriveerden, maar alle hulp kwam te laat.

Door de forse hoeveelheid sneeuw is het risico op lawines in de Savoie, het Franse departement waar het ongeluk gebeurde, groot. Op veel plaatsen zijn waarschuwingsborden geplaatst.

Maar ook in Zuid-Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland wordt gewaarschuwd voor lawines en worden skiërs gewezen op de gevaren van buiten de pistes te gaan.

In Zwitserland kwam een 24-jarige jongeman om. Samen met een vriend was hij onderweg in het gebied Les Crosets, nabij de grens met Frankrijk, toen ze op een hoogte van 1.970 meter plots door een sneeuwmassa werden meegesleurd.

Een van de twee slachtoffers kon zichzelf bevrijden en de hulpdiensten verwittigen. De twintiger werd met behulp van speciale zoekapparatuur aangetroffen onder een sneeuwlaag van 1,40 meter, maar alle medische hulp kwam te laat.

Ook in Zwitserland kwamen vandaag, dinsdag, drie skiërs in de problemen in het skigebied Flumserberg. De twee mannen van 23 en 28 en een vrouw van 22 jaar waren buiten de piste aan het skiën toen ze werden meegesleurd door een lawine. De twee mannen konden zichzelf bevrijden. De vrouw was volledig bedekt, behalve een hand. Dat was haar redding. Ze is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie van het kanton St.Gallen voert het onderzoek.

Zaterdag stierven in Frankrijk twee pistewerkers toen zij preventief een lawine probeerden te veroorzaken met een explosief. Vermoedelijk zijn de springstoffen te snel afgegaan.

“Momenteel is het lawinerisico in de Alpen zo groot dat lawines kunstmatig worden opgewekt”, zegt de Franse gendarmerie.

In Oostenrijk zijn veel pistes dicht omdat er de jongste weken zoveel sneeuw is gevallen en het risico op lawines groot is. Vrijdag kwamen daar nog drie Duitse skiërs om. Dat gebeurde in Lech.

De skiërs waren zaterdag naar verluidt op een afgesloten skiroute aan het skiën. ‘s Avonds werden ze als vermist opgegeven. Volgens de politie vonden de redders de lijken van de drie mannen van 32, 36 en 57 uit Oberschwaben kort voor middernacht.

Foto: AP

“Toen de vrouw van een van de skiërs hen als vermist opgaf, slaagden helpers er snel in de groep te lokaliseren via hun gsm. Ze hadden verwondingen en verstikkingsverschijnselen. De wintersporters hadden alle nooduitrusting bij zich. Ondanks geactiveerde airbags raakten ze toch bedolven”, zegt de Oostenrijkse politie.

Naar een vierde skiër wordt nog gezocht. De zoekactie moest worden gestaakt omdat het lawinegevaar te groot is.

Nog in Oostenrijk viel zaterdag ook een lid van de bergreddingsdienst 70 meter naar beneden en zondag kwam een skiër om op de Madloch-Zug-skiroute.

In Italië stierf een tourskiër toen hij op 3.800 meter hoogte zijn evenwicht verloor en naar beneden viel.

Geen Belgische slachtoffers

Mutas, de intermutualistische alarm- en zorgcentrale in ons land, zegt dat ze niet meer repatriëringen heeft moeten doen dan andere jaren in de kerstvakantie en dat er gelukkig geen zwaar gewonden vielen bij de Belgen.

“De laatste dagen krijgen we zelfs minder dossiers binnen. Dit heeft ermee te maken dat meerdere pistes gesloten zijn wegens lawinegevaar of mensen hun reis hebben afgezegd wegens te zware sneeuwval en het lawinegevaar”, zegt general manager Annie Ceron.

De belangrijkste skiperiode voor de Belgische gezinnen blijft sowieso de krokusvakantie en het is ook tijdens die vakantie dat Mutas het grote merendeel van haar skidossiers behandelt.

“Tijdens de periode half december tot half januari behandelen we doorgaans om en bij de 700 medische bijstanddossiers. Daarvan zijn ongeveer 40% wintersportdossiers. Tijdens de Krokusweek vorig jaar behandelden we 1.300 medische bijstanddossiers in één week, vooral skidossiers. We voerden tijdens die week ook een 100-tal repatriëringen uit.”

Ook de pechverhelpingsdiensten in ons land zeggen dat ze voorlopig niet meer oproepen krijgen van gestrande reizigers in skigebieden.