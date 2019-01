Israëlische duikers zoeken in Donau naar beenderen van Holocaust-slachtoffers

Zo’n 75 jaar na een schietpartij op Hongaarse joden op de oevers van de Donau-rivier in Boedapest, zijn Israëlische duikers dinsdag begonnen met de zoekacties naar de stoffelijke overschotten van de slachtoffers.

In de winter van 1944-1945 werden duizenden slachtoffers van de Holocaust neergeschoten in de Donau door militanten van het fascistische militie Pijlkruisers. De slachtoffers werden gedwongen om gaten te maken in het bevroren water als voorbereiding op hun dood.

Het initiatief om hun overschotten te zoeken komt van de Israëlische zoek- en reddingsorganisatie ZAKA. De groep, die opgericht is door orthodoxe joden, probeert menselijke resten te vinden om de slachtoffers een begrafenis volgens de joodse wet te kunnen geven. ZAKA onderhandelde drie jaar lang de Hongaarse autoriteiten om toestemming te krijgen voor de operatie. Dat de organisatie nu toestemming heeft, werd maandag bekendgemaakt na een meeting tussen de Israëlische minister van Binnenlandse Zaken Aryeh Deri en zijn Hongaarse evenknie Sandor Pinter.

De duikers maken gebruik van een sonorapparaat, dat tot 15 meter diepte kan gaan, objecten kan identificeren en informatie en de exacte locatie kan doorgeven aan de operator.

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS